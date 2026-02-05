Украина и Россия обсудили прекращение огня. Москва вновь требует Донбасс Как прошли переговоры России, Украины и США в Абу-Даби

Это заявлений, которые представители России, Украины и США сделали по итогам второго раунда трехсторонних переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны. Переговоры проходили в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

США

Спецпосланник президента Стив Уиткофф

Делегации обсудили вопросы, которые остаются открытыми. Среди них — методы, позволяющие прекратить огонь и мониторить остановку боевых действий. Говорили о том, как создать условия для прочного мира. Переговоры продолжатся в ближайшие недели. Россия и Украина договорились провести первый за пять месяцев обмен военнопленными — 157 на 157 человек. США договорились возобновить с Россией контакты военных на высоком уровне, прерванные до начала конфликта.

Украина

Президент Владимир Зеленский

Переговорная команда Украины два дня вела переговоры с США и Россией. Жду полноценный доклад, многое по телефону не обсудишь. В ближайшее время планируются следующие встречи — вероятно, в Америке. Мы готовы ко всем форматам работы, которые реально приблизят мир и сделают его надежным, длительным и таким, что Россия потеряет аппетит воевать дальше. Важно, чтобы война закончилась так, чтобы Россия не получила награду за агрессию. Это ключевой принцип, гарантирующий настоящую безопасность.

Россия (официально)

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Разжигатели войны из Европы, из Великобритании постоянно пытаются помешать переговорному процессу, постоянно пытаются в него влезть. Чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что безусловно прогресс есть, и идет хорошее, позитивное движение вперед. Идет активная работа по восстановлению отношений России и США по экономическому направлению.

Россия (неофициально)

Государственное агентство ТАСС и его источники

Обсуждались экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня. Все страны должны объявить Донбасс российским — Россия видит это частью большого договора. Миротворцы устраивают не всех, поэтому гарантией безопасности для Украины может быть быстрое реагирование многонациональных сил. Европа несколько раз пыталась присоединиться — сегодня ее нет за столом переговоров.

Фото на обложке: Кирилл Зыков / Спутник / РИА Новости / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA