Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 пленными

Делегации США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам. Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине», — написал Уиткофф в соцсети Х.

Он добавил, что переговоры будут продолжаться, «и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс».

В Абу-Даби 4-5 февраля проходит новый раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины по завершению российско-украинской войны. Представители Москвы и Киева не делали официальных заявлений о ходе переговоров.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. От американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украину на переговорах среди прочих представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.

