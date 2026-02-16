Алексей Горинов попросил перевести его в тюремную больницу. Он провел полтора месяца в камере без отопления и заболел бронхитом
Бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, который отбывает срок в алтайской ИК-10 и полтора месяца сидит в камере без отопления, написал заявление о переводе в лечебно-исправительное учреждение из-за бронхита. Об этом стало известно «Медиазоне» в ходе заседания, где рассматривалась жалоба защиты Горинова.
В заседании Горинов участвовал по видеосвязи. Он рассказал, что последние полтора месяца сидит в неотапливаемом помещении камерного типа. По его словам, на внутренней стороне рамы образовался лед, а сам он постоянно в свитере. «Меня под страхом применения физической силы заставляют его снимать, понимаете», — сказал Горинов.
По его словам, холод сильно сказывается на его здоровье — он болеет бронхитом и уже трижды попадал в больницу при колонии. «Я просто целый день сижу у батареи», — сказал Горинов адвокату перед началом заседания.
Алексей Горинов — один из первых осужденных по статье о распространении «фейков» про армию, получивший семь лет колонии еще в июле 2022 года. Поводом для дела в частности стало то, что на заседании совета депутатов Горинов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».
Позже, когда Горинов уже был в заключении, в отношении него возбудили еще одно дело — об оправдании терроризма. Поводом для него стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам, по совокупности приговоров на тот момент ему оставалось пять лет пребывания в колонии.
В заключении у Горинова (сейчас ему 65 лет) сильно ухудшилось здоровье. Еще в 2016 году у Горинова диагностировали туберкулез, из-за этого ему удалили часть легкого. В заключении Горинова неоднократно помещали в ШИЗО; он перенес пневмонию, адвокат сообщал, что у него вновь были обнаружены очаги туберкулеза. «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. Его освобождения требуют правозащитники, активисты и политики из разных стран.