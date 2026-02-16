Алексей Горинов попросил перевести его в тюремную больницу. Он провел полтора месяца в камере без отопления и заболел бронхитом

Бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, который отбывает срок в алтайской ИК-10 и полтора месяца сидит в камере без отопления, написал заявление о переводе в лечебно-исправительное учреждение из-за бронхита. Об этом стало известно «Медиазоне» в ходе заседания, где рассматривалась жалоба защиты Горинова.

В заседании Горинов участвовал по видеосвязи. Он рассказал, что последние полтора месяца сидит в неотапливаемом помещении камерного типа. По его словам, на внутренней стороне рамы образовался лед, а сам он постоянно в свитере. «Меня под страхом применения физической силы заставляют его снимать, понимаете», — сказал Горинов.

По его словам, холод сильно сказывается на его здоровье — он болеет бронхитом и уже трижды попадал в больницу при колонии. «Я просто целый день сижу у батареи», — сказал Горинов адвокату перед началом заседания.

Алексей Горинов — один из первых осужденных по статье о распространении «фейков» про армию, получивший семь лет колонии еще в июле 2022 года. Поводом для дела в частности стало то, что на заседании совета депутатов Горинов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

Позже, когда Горинов уже был в заключении, в отношении него возбудили еще одно дело — об оправдании терроризма. Поводом для него стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам, по совокупности приговоров на тот момент ему оставалось пять лет пребывания в колонии.

В заключении у Горинова (сейчас ему 65 лет) сильно ухудшилось здоровье. Еще в 2016 году у Горинова диагностировали туберкулез, из-за этого ему удалили часть легкого. В заключении Горинова неоднократно помещали в ШИЗО; он перенес пневмонию, адвокат сообщал, что у него вновь были обнаружены очаги туберкулеза. «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. Его освобождения требуют правозащитники, активисты и политики из разных стран.

Читайте также

«От пневмонии вылечили, осталось излечить от туберкулеза» Алексей Горинов написал письмо судье, которая посадила его на семь лет

Читайте также

«От пневмонии вылечили, осталось излечить от туберкулеза» Алексей Горинов написал письмо судье, которая посадила его на семь лет