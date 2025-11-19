Кассационный суд Италии — высшая судебная инстанция страны — постановил выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на системе газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом заявил адвокат Кузнецова Никола Канестрини, сообщает La Repubblica 19 ноября.

Кузнецова задержали в Италии в августе по запросу Германии. Вскоре итальянские суды поддержали его выдачу властям ФРГ, но защита украинца это оспорила.

По словам адвоката, Кузнецова выдадут Германии в течение 10 дней.

Сергей Кузнецов стал первым задержанным по делу о взрывах на «Северных потоках».

В Польше в сентябре по запросу Германии задержали второго подозреваемого — 49-летнего инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, но польский суд отказался экстрадировать его и отпустил из-под стражи.

Читайте также

Война Тысяча триста пятьдесят шестой день. Германия собрала доказательства причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Это ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева

Читайте также

Война Тысяча триста пятьдесят шестой день. Германия собрала доказательства причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Это ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева