Суд в Италии постановил передать Германии украинца Сергея Кузнецова, задержанного по делу о взрыве на «Северных потоках»
Кассационный суд Италии — высшая судебная инстанция страны — постановил выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности ко взрывам на системе газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом заявил адвокат Кузнецова Никола Канестрини, сообщает La Repubblica 19 ноября.
Кузнецова задержали в Италии в августе по запросу Германии. Вскоре итальянские суды поддержали его выдачу властям ФРГ, но защита украинца это оспорила.
По словам адвоката, Кузнецова выдадут Германии в течение 10 дней.
Сергей Кузнецов стал первым задержанным по делу о взрывах на «Северных потоках».
В Польше в сентябре по запросу Германии задержали второго подозреваемого — 49-летнего инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, но польский суд отказался экстрадировать его и отпустил из-под стражи.