NYT: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны в Донбассе, не контролируемой ни одной из армий

Представители России и Украины в ходе переговоров, проходивших при участии США в последние недели, обсуждали идею создать демилитаризованную зону в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВСУ. Речь идет о территории региона, которую сейчас контролирует Украина. Об этом 18 февраля сообщила газета The New York Times, ссылаясь на слова трех источников, знакомых с ходом переговоров.

Как отмечает издание, это возрождает идею, которая входила в прежние мирные предложения, в том числе в план из 28 пунктов, представленный администрацией президента США Дональда Трампа в ноябре. По плану Трампа демилитаризованная зона должна считаться территорией, принадлежащей России.

По данным источников, чтобы это предложение устроило обе стороны, участники переговоров также обсудили создание зоны свободой торговли в демилитаризованной зоне.

Стороны также обсуждали идею создать в демилитаризованной зоне гражданскую администрацию, которая станет управлять районом после войны. По словам одного из источников, в состав администрации могут войти как российские, так и украинские представители. Собеседник отметил, что стороны пока ни о чем не договорились.

Как пишет NYT, на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля представители Украины обсудили варианты частичного вывода ВС РФ с линии фронта. По данным источников газеты, отвод войск может быть не симметричным. На равном отводе войск ранее настаивал президент Украины Владимир Зеленский.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее говорил, что Россия может согласиться на создание демилитаризованной зоны, если российская полиция или бойцы Росгвардии получат право патрулировать ее.

Украина настаивает на том, чтобы в демилитаризованной зоне разместили международные миротворческие силы, поскольку, по ее данным, на этой территории живут 190 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей.

Россия и Украина провели в последние недели несколько раундов переговоров при участии США. Владимир Зеленский заявил 18 февраля, следующий раунд переговоров «было бы правильно» провести до конца февраля.

