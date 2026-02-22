Уиткофф: наши усилия могут привести к встрече Путина и Зеленского в ближайшие три недели

Посредничество США в переговорах Украины и России в ближайшие три недели может привести к личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы с Джаредом [Кушнером] настроены оптимистично и надеемся, что предложенные нами инициативы помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель — и, возможно, приведут даже к саммиту между Зеленским и президентом Путиным», — сказал Уиткофф.

По его словам, это может перерасти в трехстороннюю встречу с участием Дональда Трампа — решение будет за ним. «Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если не будет уверен, что сможет довести дело до конца и добиться наилучшего результата <…> Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — добавил Уиткофф.

Ведущая также задала ему вопрос о встречах с Путиным, на который Уиткофф ответил, что тот «всегда был предельно откровенен» с ним. «И когда я это говорю, на меня обрушивается критика, но это точное утверждение. Он прямо обозначил мне свои „красные линии“», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что его критиковали за то, что он восемь раз встречался с Путиным, но невозможно «заключить сделку с другой стороной, если не понимаешь, из какой позиции она исходит». «Мне нужно было понять его мотивацию, его цели и так далее», — отметил спецпосланник Трампа.

Зеленский неоднократно говорил, что готов к личной встрече с Путиным в любом нейтральном месте. В Кремле настаивали, что такая встреча может пройти только в Москве и заявляли, что готовы обеспечить Зеленскому безопасность. На предложение приехать в Москву Зеленский отвечал отказом. «Я так же могу пригласить его [Путина] в Киев, пусть приезжает», — говорил он.

После очередного раунда переговоров, прошедших в Женеве 17–18 февраля, Зеленский заявил, что поручил своей команде «поднять вопрос» о его встрече с Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, личная встреча будет лучшим способом «добиться прорыва в вопросе территорий». Контроль над Донбассом по-прежнему остается одним из главных спорных вопросов.

