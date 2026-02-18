Зеленский заявил, что поручил украинской команде на переговорах в Женеве «поднять вопрос» о своей встрече с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что поручил своей команде «поднять вопрос» о его встрече с Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью Axios после первого дня трехсторонних переговоров, прошедших в Женеве.

По мнению Зеленского, личная встреча с Путиным будет лучшим способом «добиться прорыва в вопросе территорий». Контроль над Донбассом по-прежнему остается одним из главных спорных вопросов, отмечает Axios.

Американские переговорщики предложили, чтобы Украина полностью вывела войска из Донбасса, чтобы он стал демилитаризованной «свободной экономической зоной». Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал и Москву отвести свои силы на такое же расстояние.

По словам президента Украины, во втором раунде переговоров российские представители пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с детальной позицией по территориальному вопросу.

Зеленский неоднократно говорил, что готов к личной встрече с Путиным в любом нейтральном месте. В Кремле настаивали, что такая встреча может пройти только в Москве и заявляли, что готовы обеспечить Зеленскому безопасность. На предложение приехать в Москву Зеленский отвечал отказом. «Я так же могу пригласить его [Путина] в Киев, пусть приезжает», — говорил он. На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что Путин «инициативно Зеленского никуда не приглашал — о встрече просил сам Зеленский, и Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве».

Первый день трехсторонней встречи в Женеве прошел 17 февраля, второй запланирован на 18-е. По итогам первого, как писал Axios со ссылкой на источники, политическая часть переговоров «зашла в тупик», хотя группа, обсуждавшая военные вопросы, «продолжала добиваться прогресса». По словам собеседников издания, это связано с позицией, изложенной главой российской переговорной группы Владимиром Мединским.

