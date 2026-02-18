Axios: переговоры России, Украины и США «зашли в тупик» из-за позиции Мединского

В ходе очередного раунда переговоров России, Украины и США, прошедшего в Женеве 17 февраля, политическая группа «зашла в тупик», тогда как военная группа «продолжала добиваться прогресса», сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.

По их словам, это связано с позицией, изложенной главой российской переговорной группы Владимиром Мединским.

Один из источников сообщил, что представители России пожаловались на недавние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, Зеленский не ведет серьезных переговоров, а скорее «пытается повысить свою популярность внутри страны перед возможными выборами».

Источник ТАСС ранее заявил, что в ходе переговоров, продолжавшихся около шести часов, обсуждали «большие темы и большие компромиссы». По словам собеседника агентства, переговоры «были напряженными». После встречи Владимир Мединский не стал выступать перед журналистами.

Стороны намерены продолжить переговоры на следующий день, 18 февраля.

Читайте также

Война Тысяча четыреста пятьдесят пятый день. Начались двухдневные переговоры в Женеве. «Сегодня новостей ждать не стоит», — говорят в Кремле

Читайте также

Война Тысяча четыреста пятьдесят пятый день. Начались двухдневные переговоры в Женеве. «Сегодня новостей ждать не стоит», — говорят в Кремле