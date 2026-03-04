«Это не решение, это мысли вслух». Путин поручил проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин допустил, что России выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, чем ждать, когда европейские страны полностью откажутся от российского газа. Об этом Путин заявил в беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным, сообщил Кремль 4 марта.

«Планируют через месяц… ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год — в 2027 году — еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?» — заявил Путин.

Он отметил, что в этом «нет никакой политической подоплеки». «Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», — сказал президент РФ.

«Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос», — добавил Путин.

Страны Евросоюза в январе договорились, что полностью откажутся от российского газа в 2027 году. Против этого решения голосовали Словакия и Венгрия — они получают российский газ по трубопроводу «Турецкий поток».

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44%, до 18 миллиардов кубических метров, следует из данных европейской газотранспортной группы Entsog.

Читайте также

Доля доходов от экспорта нефти и газа в российском бюджете опустилась до минимума за 20 лет «Медуза» рассказывает, какие именно факторы к этому привели — и за счет чего Путин сможет продолжать войну с Украиной

Читайте также

Доля доходов от экспорта нефти и газа в российском бюджете опустилась до минимума за 20 лет «Медуза» рассказывает, какие именно факторы к этому привели — и за счет чего Путин сможет продолжать войну с Украиной