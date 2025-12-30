Поставки российского трубопроводного газа в Европу упали до минимума за 50 лет

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44%, до 18 миллиардов кубических метров, сообщает Reuters, ссылаясь на данные европейской газотранспортной группы Entsog.

Это минимальное значение с 1970-х годов. Тогда СССР впервые начал экспортировать газ из Сибири в Европу. Так, в 1973 году Советский Союз поставил 6,8 миллиарда кубических метра газа, а в 1975-м — 19,3 миллиарда кубических метра газа.

Пик экспорта пришелся на 2018-2019 годы: тогда объемы поставок превысил 175-180 миллиардов кубометров в год и приносили десятки миллиардов долларов.

Reuters отмечает, что сокращение поставок связано с прекращением соглашения о транзите российского газа через Украину и с тем, что Евросоюз сокращает импорт энергоносителей из России.

Сейчас единственный транзитный маршрут для экспорта российского газа в Европу — «Турецкий поток». Помимо Турции, газ по этому трубопроводу получают Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также поставляет сжиженный природный газ с помощью танкеров и остается вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США, пишет Reuters.

