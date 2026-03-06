Украина обвинила Венгрию в похищении в Будапеште семерых сотрудников украинского госбанка, которые везли валюту и золото

Два автомобиля инкассаторской службы украинского государственного Ощадбанка, в которых находились семеро сотрудников, были задержаны 5 марта в Венгрии при перевозке иностранной валюты. Об этом говорится в заявлении Ощадбанка.

Валюта перевозилась в рамках соглашения между Ощадбанком и Raiffeisen Bank Austria. Согласно данным GPS сигнала, автомобили находятся в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии, это подтверждается информацией посольства Украины в Венгрии и МИД Украины, говорится в сообщении банка.

Местонахождение самих сотрудников банка неизвестно. В автомобилях находилось 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Банк потребовал немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

С заявлением также выступил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, венгерские власти «взяли в заложники» семерых граждан Украины, которые являются сотрудниками Ощадбанка.

«Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та самая „сила“, о которой сегодня ранее объявил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет. Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленно освободить наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому союзу с просьбой дать четкую оценку незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и ограблению», — заявил Сибига.

Венгрия произошедшее пока не комментировала.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее призвал Владимира Зеленского восстановить транзит российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба», который прервался 27 января — по утверждению украинской стороны, из-за удара российского дрона по одному из объектов трубопровода во Львовской области. Венгрия считает, что Украина намеренно затягивает возобновление работы трубопровода. Будапешт также выступил против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Кредит должны были одобрить все страны-члены ЕС.

5 марта Зеленский выразил надежду, что «один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие». «Иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал он. Имени этого человек Зеленский не назвал, но, вероятно, он имел в виду Орбана. Пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач назвал заявление Зеленского «шантажом и угрозой».

Читайте также

Война Тысяча четыреста шестьдесят четвертый день. Евросоюз обсуждает, как пойти на уступки Орбану — чтобы он разблокировал помощь Украине. У него скоро выборы — и он может проиграть

Читайте также

Война Тысяча четыреста шестьдесят четвертый день. Евросоюз обсуждает, как пойти на уступки Орбану — чтобы он разблокировал помощь Украине. У него скоро выборы — и он может проиграть