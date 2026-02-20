Financial Times: Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро

Венгрия выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Посол Венгрии в ЕС заявил 20 февраля, что официальный Будапешт выступает против того, чтобы Евросоюз выпускал долговые обязательства, гарантированные бюджетом блока, ради кредита Украине. Как отмечает FT, для принятия решения его должны единогласно одобрить все 27 стран — участниц ЕС.

Лидеры стран Евросоюза согласовали кредит в декабре, чтобы помочь Украине, которая в апреле столкнется с дефицитом бюджета. При этом Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что они не будут нести ответственности за расходы по кредиту.

При этом, как указывает издание, Еврокомиссия по-прежнему должна заручиться поддержкой всех членов ЕС для того, чтобы использовать бюджет блока для кредита Украине.

Будапешт выступил против того, чтобы давать кредит Украине, в преддверии парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Опросы показывают, что оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра опережает партию действующего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» примерно на 10 пунктов, отмечает Financial Times.

