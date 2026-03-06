Девять человек пострадали в результате падения украинского дрона рядом с жилым домом в Севастополе

В аннексированном Севастополе в результате падения украинского дрона пострадали девять человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сбитый беспилотник взорвался рядом с пятиэтажным многоквартирным домом на улице Ефремова. Судя по опубликованной Развожаевым фотографии, часть дома оказалась повреждена. Он заявил, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

Всего за медицинской помощью обратились девять пострадавших. Шестерых из них, в том числе троих детей, госпитализировали, остальные получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Развожаев также рассказал, что в результате атаки беспилотников в здании общежития колледжа на улице Ефремова и в школе на улице Генерала Жидилова выбиты стекла.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника, в том числе 56 — над аннексированным Крымом.