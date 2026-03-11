Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в фейсбуке 11 марта, что «украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам». «Все в порядке, но всему есть предел!» — заявил Орбан.

Венгерский лидер опубликовал короткое видео о том, как он звонит по телефону членам своей семьи. «Дорогая Флора, это твой отец, ты наверняка увидишь в новостях, что украинцы тебе угрожали», — говорит на записи Орбан, обращаясь к одной из пяти своих дочерей (цитата по Origo). Премьер-министр призвал своих детей отнестись к этому серьезно, но «не пугаться».

Орбан опубликовал видеообращение, которое показали по венгерскому телевидению. Премьер-министр сказал, что у членов его семьи все хорошо, а в такие моменты «семья сплачивается». «Они не испугались, хотя это необычно для нас. Мы придумаем, как к этому приспособиться, и моя жена сыграет в этом ключевую роль», — заявил Орбан (его слова приводит Magyar Hírlap).

Как следует из репортажа Magyar Nemzet, Орбан затронул тему угроз во время своего выступления в городе Вечеш. В своей речи Орбан упомянул, что с конца января в Венгрию не поступает нефть по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Украины.

«Украинцы обязаны пропускать нефть, поскольку взяли на себя обязательства. Но они шантажируют нас, а мы не поддаемся шантажу. Мы не боимся угроз, даже если они направлены на премьер-министра, его семью или правительство», — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии сообщил об угрозах на фоне того, что в венгерских СМИ 11 марта широко разошлось заявление бывшего депутата Верховной Рады Григория Омельченко, которое он сделал в интервью украинскому телеканалу «Прямой» 9 марта. Омельченко заявил, что украинцы знают, где живет Орбан, «где он ночует, пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, с кем встречается».

Омельченко также заявил, что за полтора дня до начала войны США и Израиля с Ираном предупреждал верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, «что ждет его, его родных и близких». «И это случалось, потому что вы знаете, что, как говорится, на все воля Божья. И пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», — сказал Омельченко.

Кроме того, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, не называя имен, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС», и он готов дать адрес этого человека украинским военным: «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке». СМИ предполагали, что Зеленский говорил об Орбане.

В последние месяцы отношения Венгрии и Украины серьезно обострились из-за того, что с 27 января в Венгрию, а также Словакию не поступает нефть по трубопроводу «Дружба». Киев заявил, что нефтепровод поврежден из-за ударов России. Венгрия считает, что Украина препятствует поставкам по политическим мотивам.

На этом фоне Венгрия заблокировала два решения Евросоюза, связанных с Украиной: предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро (именно об этой помощи говорил Зеленский), а также введение 20-го пакета санкций ЕС в отношении России. Кроме того, Венгрия и Словакия в феврале пригрозили прекратить поставки электроэнергии в Украину.

В начале марта в Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро, а также золото. Венгрия отпустила задержанных, но оставила наличность и золото у себя до конца расследования.

В Венгрии в апреле пройдут выборы в парламент. Согласно последним опросам, оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра опережает партию Виктора Орбана «Фидес».

В Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро Украина: это «захват заложников». Венгрия: они везли деньги «военной мафии»

