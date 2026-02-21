Словакия и Венгрия пригрозили прекратить поставки электроэнергии в Украину

Словакия прекратит аварийные поставки электроэнергии в Украину, если Киев до 23 февраля не возобновит транзит российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба», заявил Роберт Фицо.

«Президент Украины отказывается понимать наш миролюбивый подход и, поскольку мы не поддерживаем войну, ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии. Сначала он остановил поставки газа в Словакию, причинив нам ущерб в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, причинив нам дальнейшие убытки и создав логистические трудности», — написал премьер-министр Словакии в соцсети Х.

Вслед за Фицо с аналогичными требованиями выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что правительство координирует свои действия со словаками и готово прекратить поставки электроэнергии.

Орбан утверждает, что располагает достоверной информацией о пригодности трубопровода «Дружба» для транспортировки нефти, вопреки заявлениям Киева. Премьер заявил, что Украина делает все, чтобы «посеять экономический хаос в Венгрии», но Будапешт не позволит себя шантажировать.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января на фоне масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. В тот день власти Украины сообщали о пожаре, возникшем на нефтеперекачивающей станции во Львовской области в результате удара российского дрона.

Как пишет «Европейская правда», вместо поврежденнего трубопровода «Дружба» Украина предложила ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод «Одесса-Броды».