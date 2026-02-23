ЕС не смог согласовать новые санкции против России из-за возражений Венгрии. 20-й пакет собирались принять к четвертой годовщине начала большой войны

Страны ЕС продолжат обсуждать 20-й пакет санкций против России, но в понедельник, 23 февраля, он вряд ли будет принят. «Полагаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием Совета по иностранным делам (цитата по Reuters).

Новый пакет санкций планировалось принять к годовщине начала большой войны России против Украины. Однако Венгрия заявила, что заблокирует его. «До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу „Дружба“, мы не позволим продвигать важные для Киева решения», — написал 22 февраля в соцсети X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Financial Times 20 февраля сообщила, что Венгрия выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Кредит должны одобрить все страны-члены ЕС.

По трубопроводу «Дружба» нефть из России получают Венгрия и Словакия, которые в значительной мере зависят от этого канала поставок. В конце января поставки по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены на фоне масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В Украине сообщили, что нефтепровод поврежден. Венгрия, в свою очередь, заявила, что Украина препятствует поставкам якобы по политическим мотивам. Власти Украины это отрицают и предлагают в качестве временного варианта использовать нефтепровод Одесса — Броды.