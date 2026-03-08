Украина потребовала, чтобы Венгрия вернула десятки миллионов долларов и евро, а также девять килограммов золота. Их забрали у украинских инкассаторов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал, чтобы Венгрия вернула два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка, а также ценности, которые изъяли у украинских инкассаторов.

Речь идет о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота, который находились в автомобилях.

«Сегодня третий день с тех пор, как власти Венгрии ограбили два украинских бронированных инкассаторских автомобиля, которые следовали транзитом из Австрии, и украли деньги и драгоценные металлы средь бела дня», — написал Сибига в соцсетях 8 марта.

Он заявил, что Украина требует немедленно вернуть ценности Ощадбанка, поскольку они не принадлежат Венгрии. Министр призвал страны Европы «осудить беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета».

Ощадбанк вечером 7 марта выпустил заявление, в котором потребовал, чтобы Венгрия вернула «незаконно захваченное имущество и ценности».

Деньги и золотые слитки, которые власти Венгрии изъяли у инкассаторов Ощадбанка. Фото распространила пресс-служба правительства Венгрии 6 марта

Правительство Венгрии

Власти Венгрии задержали 5 марта семерых инкассаторов Ощадбанка, перевозивших деньги и ценности через венгерскую территорию. Власти Венгрии потребовали от Украины объяснений и допустили, что речь может идти о «деньгах украинской военной мафии». Киев назвал случившееся «захватом заложников» и рекомендовал украинцам не ездить в Венгрию. Задержанных инкассаторов освободили 6 марта, они вернулись в Украину.

подробнее об этом деле

В Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро Украина: это «захват заложников». Венгрия: они везли деньги «военной мафии»

