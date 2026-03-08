Украина потребовала, чтобы Венгрия вернула десятки миллионов долларов и евро, а также девять килограммов золота. Их забрали у украинских инкассаторов
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал, чтобы Венгрия вернула два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка, а также ценности, которые изъяли у украинских инкассаторов.
Речь идет о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и девяти килограммах золота, который находились в автомобилях.
«Сегодня третий день с тех пор, как власти Венгрии ограбили два украинских бронированных инкассаторских автомобиля, которые следовали транзитом из Австрии, и украли деньги и драгоценные металлы средь бела дня», — написал Сибига в соцсетях 8 марта.
Он заявил, что Украина требует немедленно вернуть ценности Ощадбанка, поскольку они не принадлежат Венгрии. Министр призвал страны Европы «осудить беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета».
Ощадбанк вечером 7 марта выпустил заявление, в котором потребовал, чтобы Венгрия вернула «незаконно захваченное имущество и ценности».
Власти Венгрии задержали 5 марта семерых инкассаторов Ощадбанка, перевозивших деньги и ценности через венгерскую территорию. Власти Венгрии потребовали от Украины объяснений и допустили, что речь может идти о «деньгах украинской военной мафии». Киев назвал случившееся «захватом заложников» и рекомендовал украинцам не ездить в Венгрию. Задержанных инкассаторов освободили 6 марта, они вернулись в Украину.