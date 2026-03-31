Журналисты опубликовали прослушку разговоров глав МИД России и Венгрии Лавров просил Сийярто помочь снять санкции с сестры Алишера Усманова (и их сняли). Сийярто рассказывал Лаврову о переговорах внутри ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто просил его повлиять на то, чтобы из санкционного списка была исключена сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, следует из аудиозаписи этой беседы, опубликованной расследовательских изданий.

На записи Лавров и Сийярто говорят по-английски. Беседа, как следует из реплики главы российского МИД, происходит через час после того, как венгерский министр вернулся в Будапешт после визита в Петербург 30 августа 2024 года. Лавров говорит своему собеседнику, что его слова процитировали во всех российских СМИ. Затем следует такой диалог:

Сийярто: Я что‑то сказал не так?

Лавров: Нет-нет-нет. Просто говорили, что вы прагматично защищаете интересы своей страны.

Сийярто: Что ж, это очень хороший анализ ситуации.

Лавров: Да, удачная формулировка.

Сийярто: И честный!

Лавров: Да, и честный… Слушайте, я звоню по просьбе Алишера, он просто попросил напомнить, что вы работаете над делом его сестры.

Сийярто: Госпожа Исмаилова?

Лавров: Да.

Сийярто: Да, конечно. Дело в следующем: вместе со словаками мы готовим предложение в Европейский союз о снятии с нее санкций. Подадим его на следующей неделе, а поскольку начнется новый период пересмотра, вопрос попадет в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее исключили.

Лавров: Спасибо большое! Ему будет очень приятно. Он серьезно переживает из-за своей сестры, вы должны понимать.

Сийярто: Я понимаю.

Лавров: И мы высоко ценим вашу поддержку и вашу борьбу за равенство во всех сферах.

После этого, как пишет VSquare, Лавров и Сийярто продолжили общение, в котором обсудили свое общее недовольство Евросоюзом и раскритиковали тогдашнего верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Лавров назвал его «своим большим разочарованием», а Сийярто охарактеризовал как «европейского Байдена». Перед тем, как закончить разговор, Сийярто восторженно отозвался о новом здании штаб-квартиры «Газпрома», которую он посетил в России, добавляют журналисты.

Спустя семь месяцев, в марте 2025 года, санкции с Гульбахор Исмаиловой были сняты. В обмен на это (а также на вывод из-под санкций еще ) Венгрия согласилась поддержать решение Евросоюза продлить на полгода санкции в отношении более чем двух тысяч россиян.

По данным консорциума журналистов, подобные телефонные разговоры между Сийярто и Лавровым происходили неоднократно, и венгерский министр регулярно информировал главу МИД РФ о деталях конфиденциальных переговоров европейских дипломатов.

В той же беседе, в которой шла речь о сестре Усманова, Сийярто рассказал Лаврову о встрече Совета по иностранным делам ЕС такими словами: «И это было безумием, знаешь, когда [тогдашний глава МИД Литвы Габриэль] Ландсбергис сказал, что мы вносим по 12% в каждую ракету и в каждый снаряд». По словам Сийярто, он ответил так: «Я сказал, друг мой, ты не прав, потому что европейцы вносят гораздо больше. Газ и нефть у России покупаем не только словаки и мы, но и все вы покупаете у них то же самое через Индию и Казахстан».

Ландсбергис, который на той встрече утверждал, что Россия частично финансирует войну против Украины за счет прибыли от поставок газа и нефти в Венгрию и Словакию, подтвердил журналистам, что это был «реальный обмен репликами».

«Похоже, что все это время у Путина был, и до сих пор есть, свой крот на всех официальных встречах Европы и НАТО. Если целостность этих встреч должна быть сохранена, было бы уместно запретить Венгрии участвовать в них», — сказал он. Ландсбергис добавил, что «у каждого поколения есть свой », и «очевидно, что Петер Сийярто с энтузиазмом исполняет эту роль».

О том, что Сийярто общался с Лавровым во время перерывов на саммитах ЕС (и информировал его об их ходе), писала в конце марта газета The Washington Post. Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на эту новость словами, что она «не должна никого удивлять». Позже Politico со ссылкой на источники писал, что обсуждение наиболее важных вопросов в ЕС теперь все чаще проходит не с участием всех 27 стран, а в «малых форматах» и без Венгрии, поскольку есть опасения, что Будапешт передает закрытую информацию Москве.

Сийярто после публикации аудиозаписи написал в своем фейсбуке: «Уже некоторое время известно, что иностранные спецслужбы — при активном участии венгерских журналистов — прослушивали мои телефонные разговоры. Сегодня они сделали очередные „громкие открытия“: доказали, что я говорю по телефону то же самое, что и публично».

Он напомнил, что Венгрия неоднократно давала понять, что не согласится на введение санкций против тех, кто важен для безопасности энергоснабжения страны или для достижения мира, а также против тех, «кого просто нет смысла и оснований включать в санкционный список».

Сергей Лавров публикацию прослушки не комментировал.

Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой

