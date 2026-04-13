Виктор Орбан признал поражение на выборах. Новым премьером Венгрии будет Петер Мадьяр

Виктор Орбан вечером 12 апреля, после завершения парламентских выборов в Венгрии, признал поражение своей партии «Фидес». Он обратился к сторонникам в Будапеште:

Результаты выборов пока еще не окончательные, но они понятны и ясны. Итог выборов для нас болезненный, но однозначный. Ответственность и возможность управлять страной нам не были предоставлены. Я уже поздравил победителя.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также выступил перед сторонниками, объявив о своей победе. «Вместе мы пришли на смену системе Орбана и вместе освободили Венгрию — мы вернули себе нашу страну», — сказал он.

Мадьяра поздравляют с победой европейские политики. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Орбан руководил Венгрией 16 лет. Он считается одним из главных партнеров Путина в Европе. На нынешних выборах партии «Фидес» помогали российские политтехнологи. Однако, как заявляли источники «Медузы», накануне голосования Москва допускала, что партия Орбана проиграет.

В поддержку Орбана активно выступал Дональд Трамп. Он говорил, что США готовы способствовать «процветанию» Венгрии, если на посту премьера останется Орбан.

45-летний Петер Мадьяр — правоцентристский политик, выступающий за восстановление отношений с Европой. По вопросу поддержки Украины его партия «Тиса» занимает осторожную позицию — например, они против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Явка на нынешних парламентских выборах в Венгрии стала самой высокой в истории страны: почти 80%. На них по предварительным данным лидирует партия «Тиса».

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы

предыстория

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы