«Даже при нашей поддержке они ничего не смогли». В Кремле, как стало известно «Медузе», допустили поражение партии Орбана на выборах

Власти России допускают, что партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» потерпит поражение на выборах, намеченных на 12 апреля. Об этом «Медузе» рассказали два источника, близкие к политическому блоку администрации президента (АП).

«Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть [выборы] по партспискам сначала были. Потом желательным сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов. Сейчас [в Кремле] допускают, что и этого не будет», — сказал один из собеседников «Медузы».

Издания Financial Times и The Washinghton Post ранее писали, что Россия активно пытается помочь партии Виктора Орбана победить на выборах. В частности, по данным западных СМИ, администрация президента РФ одобрила план по улучшению рейтингов «Фидес», разработанный политтехнологами из Агентства социального проектирования (АСП) Ильи Гамбашидзе.

Этот план, как сообщалось, предусматривал продвижение в соцсетях образа Орбана как «сильного лидера с друзьями по всему миру», а также «информационные атаки» на его главных соперников — партию «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. В частности, Мадьяра предлагалось представлять как «игрушку ЕС», писали Financial Times и The Washinghton Post.

Посольство РФ утверждает, что Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии, а Кремль назвал публикацию FT «фейком».

Один из источников «Медузы» указал, что «какого-то управления кампанией Орбана из АП, конечно, нет, но есть „содействие“ по кампании в соцсетях».

Собеседник «Медузы» и технолог, работающий с Кремлем, заявили, что возможный проигрыш партии Орбана будет подан в подконтрольных власти российских СМИ как «цветная революция», которую осуществил Евросоюз.

Для Владимира Путина виновным в проигрыше выставят самого Орбана и его команду. «Даже при нашей поддержке они ничего не смогли», — сказал один из собеседников «Медузы».

Партия «Фидес» Виктора Орбана, считающегося одним из главных соратников российского президента Владимира Путина в Европе, по данным последних опросов общественного мнения уступает по популярности «Тисе» Петера Мадьяра. Однако значительная часть избирателей заявила, что еще не определилась с тем, за кого голосовать 12 апреля.

В поддержку Виктора Орбана публично выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал действующего премьер-министра Венгрии «настоящим другом, бойцом и победителем». В апреле в Венгрии с визитом побывал вице-президент США Джей Ди Вэнс, что также было воспринято как знак поддержки со стороны Белого дома.