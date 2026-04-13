Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр во время выступления перед сторонниками после победы на выборах Attila Husejnow / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Оппозиционная партия «Тиса» после подсчета 98,9% бюллетеней получает 53,07% голосов на парламентских выборах в Венгрии. По предварительным подсчетам, партии достанутся 138 места в парламенте из 199: у нее будет конституционное большинство в парламенте — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны.

Правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана набирает 38,43% голосов, ей достанется 55 мест. Еще шесть мест получает ультраправая «Наше отечество» (5,83% голосов на выборах). Две партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила рекордные в истории страны 79,5%.

Виктор Орбан уже через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой. «Я поздравил победившую партию. Мы собираемся служить венгерскому народу и нашей родине, находясь в оппозиции», — сказал Орбан своим сторонникам в Будапеште. Он назвал результаты голосования «болезненными, но однозначными».

Петер Мадьяр, выступая 13 апреля перед своими сторонниками заявил, что «сегодня вечером правда возобладала над ложью». «Сегодня мы победили, потому что венгры не спрашивали, что их родина может сделать для них — они спрашивали, что они могут сделать для своей родины. Вы нашли ответ. И вы довели дело до конца», — заявил перед двумя десятками тысяч сторонников. По его мнению, Венгрия «сказала „да“ Европе».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги выборов, написала, что Венгрия «восстанавливает свой европейский путь». «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна восстанавливает свой европейский путь. Союз становится сильнее», — заявила она.

С победой Мадьяра поздравила премьер Италии Джорджа Мелони. Она также поблагодарила «своего друга» Виктора Орбана за «интересное сотрудничество» в течение многих лет. «Исторической» победу Мадьяра назвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его мнению, это «исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии». Кроме того, поздравления с победой Мадьяру направили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Последний в своей посте написал по-венгерски . Этот же лозунг скандировали сторонники Мадьяра в Будапеште, праздновавшие победу оппозиции на парламентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра и его партию с победой на выборах, заявив, что Киев готов развивать сотрудничество с Будапештом «на благо обоих народов, а также для мира, безопасности и стабильности в Европе».

Ранее в поддержку действующего премьер Виктора Орбана, который занимал свой пост с 2010 года, публично выступила нынешняя американская администрация. Дональд Трамп говорил, что готов способствовать «процветанию» Венгрии, если на посту премьера останется Орбан, а вице-президент Джей Ди Вэнс незадолго до голосования приезжал в Венгрию и выступал в поддержку премьера.

Орбан считается одним из главных партнеров Владимира Путина в Европе. Financial Times утверждала, что Кремль одобрил информационную кампанию направленную на то, чтобы помочь Орбану и его партии «Фидес» победить на парламентских выборах. Официально в Москве это отрицали. Один из источников «Медузы» рассказывал, что «какого-то управления кампанией Орбана из АП [администрации президента], конечно, нет, но есть „содействие“ по кампании в соцсетях».

Мадьяр за день до выборов дал интервью, в котором его в частности спросили, как будут выстраиваться его отношения с Россией и Владимиром Путиным. «Разумеется, если обстоятельства сложатся, придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. И наша энергетическая зависимость тоже останется на какое-то время. Нужно усиливать диверсификацию, но это не делается за один день. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями не станем», — сказал он. Он добавил, что в Венгрии «никто не хочет проукраинского правительства, все хотят провенгерского».

Обновление. В Кремле заявили, что Москва «с уважением» относится к выбору венгерского народа и рассчитывает на то, что продолжит «весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии». «Мы слышали заявления, тем более о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы ещё раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», — заявил Дмитрий Песков.

В Вашингтоне результаты выборов в Венгрии на момент публикации материала не комментировали.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — проиграл Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы

