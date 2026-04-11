США готовы способствовать «процветанию» Венгрии при условии, что на посту премьер-министра этой страны останется Виктор Орбан, заявил Дональд Трамп.

«Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если у премьер-министра Виктора Орбана и венгерского народа будет необходимость в такой помощи. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. Согласно данным соцопросов, правящая партия «Фидес», возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, уступает главной оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. При этом значительная часть избирателей заявила, что еще не определилась, за кого голосовать на выборах.

Дональд Трамп публично выступал в поддержку Виктора Орбана, называя его «настоящим другом, бойцом и победителем». В апреле в Венгрии с визитом побывал вице-президент США Джей Ди Вэнс, что также было воспринято как знак поддержки со стороны Белого дома.

Виктор Орбан, считающийся одним из главных соратников российского президента Владимира Путина в Европе, также имеет поддержку Кремля. Однако, как говорят источники «Медузы», власти РФ допускают, что партия Орбана потерпит поражение. «Даже при нашей поддержке они ничего не смогли», — сказал один из собеседников «Медузы», близкий к политическому блоку администрации президента.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы

