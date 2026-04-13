Оппозиционная партия «Тиса» получает конституционное большинство в парламенте Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» после подсчета почти 99% бюллетеней набирает 53,07% голосов, сообщает издание Telex.

По предварительным данным, партия получает 138 мест в парламенте из 199, то есть конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана набирает 38,43% голосов и получает 55 мест в парламенте.

Явка на выборах составила рекордные 79,5%. Окончательные результаты выборов должны быть оглашены до 18 апреля.

Орбан, не дожидаясь окончания подсчета голосов, признал поражение на выборах. Он назвал его «болезненным, но однозначными». Он поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

В марте Financial Times писала, что Кремль ведет информационную кампанию, направленную на то, чтобы помочь Орбану и его партии «Фидес» победить на парламентских выборах. В Москве это отрицали. Один из источников «Медузы» рассказывал, что «какого-то управления кампанией Орбана из АП [администрации президента], конечно, нет, но есть „содействие“ по кампании в соцсетях». Публично в поддержку Орбана выступал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что готов способствовать «процветанию» Венгрии, если на посту премьера останется Орбан.

Читайте также

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы

Читайте также

