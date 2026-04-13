«Киевский режим и европейские ястребы из кожи вон лезли, чтобы избавиться от неудобного политика с принципиальной позицией» Как российское ТВ рассказывает о поражении Орбана на выборах в Венгрии. Кратчайший пересказ

В Венгрии 12 апреля прошли парламентские выборы, по итогам которых партия действующего премьера Виктора Орбана, находившегося у власти 16 лет, потерпела поражение. Новым премьером страны станет Петер Мадьяр, его оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство. Российские власти перед голосованием активно поддерживали Орбана — по данным «Медузы», в Кремле ему оказывали «содействие по кампании в соцсетях». После голосования Москва отказалась официально поздравлять Мадьяра с победой. Вот как на российском ТВ рассказывают об итогах выборов в Венгрии.

Первый канал

Выпуск новостей в 12:00 мск

В Венгрии — одной из немногих стран НАТО, придерживающихся антивоенного курса, — подвели итоги выборов. У «Тисы» будет конституционное большинство — никто не помешает Мадьяру сменить вектор политики. Брюссель ликует, европейские ястребы и глава киевского режима из кожи вон лезли, чтобы избавиться от неудобного Орбана — политика с принципиальной позицией, который отстаивал национальные интересы. При нем Венгрия блокировала кредит на 90 миллиардов для Киева и новый пакет санкций. Теперь, судя по всему, перестанет. Но Украину в Евросоюзе «Тиса» видеть не хочет. С Москвой, признает Мадьяр, придется договариваться по энергоресурсам. Политик подчеркивает, что будет говорить от имени Венгрии, а не Украины.

НТВ

«Сегодня», выпуск в 13:00

Орбан признал свое поражение. Новым премьером станет Мадьяр, он уже пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. Количество скандалов во время кампании было рекордным — как и явка. Для Венгрии эти выборы определили дальнейший вектор политики. Орбан — ярый противник войны, поэтому киевский режим и брюссельские чиновники сделали ставку на Мадьяра. Он двумя руками за ЕС, разблокирование очередных миллиардов для Киева и против России. Ни один европейский лидер никогда не испытывал такого давления накануне голосования, как Орбан. Неподдельная радость в Брюсселе вырывалась наружу еще до окончания подсчета голосов.

Россия

«Вести», выпуск в 11:00

Десятки крупнейших европейских изданий якобы от чистого сердца празднуют победу «Тисы». Мадьяр заявил, что налаживать отношения с Брюсселем — его первостепенная задача. Но спрогнозировать его дальнейшие шаги едва ли возможно. Раньше он говорил, что выступает против поставок оружия Украине и его ускоренного вступления в ЕС, а теперь готовится разблокировать Киеву кредит на 90 миллиардов. С Москвой он тоже намерен продолжить переговоры о поставках энергоресурсов. Глава Еврокомиссии уже написала, что Венгрия выбирает европейский путь развития. Премьер Польши Дональд Туск позвонил и со слезами на глазах сообщил, что счастлив больше, чем сам Мадьяр.

Итоги выборов в Венгрии

Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент

Итоги выборов в Венгрии

Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент