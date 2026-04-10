Зеленский пообещал завершить ремонт нефтепровода «Дружба» до конца весны
Украина добилась значительного прогресса в ремонте нефтепровода «Дружба» и завершит его до конца весны, заявил президент Владимир Зеленский.
«Мы завершим ремонт, потому что такова договоренность. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже много сделано», — сказал он, подчеркнув, что разрушенные резервуары «нельзя быстро отремонтировать».
Нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, простаивает с января 2026 года. По версии Киева, он был остановлен из-за атаки российских дронов. Будапешт и Братислава подозревают, что украинские власти саботируют ремонт. При этом Украина на протяжении многих недель отказывается пустить на объект независимых инспекторов Еврокомиссии — это вызывает недоумение и в других странах ЕС.
Остановка перекачки нефти по «Дружбе» привела к резкому обострению разногласий между Киевом и Будапештом. Венгрия заблокировала ранее согласованное выделение Украине кредита от ЕС на 90 миллиардов долларов. Премьер Виктор Орбан построил на антиукраинской риторике свою кампанию перед выборами, которые состоятся 12 апреля.