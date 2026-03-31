Война 1497-й день. Украина уже несколько недель не пускает инспекторов из ЕС на нефтепровод «Дружба». Терпение Брюсселя истекает, пишет Euractiv

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Мир

Группа инспекторов Еврокомиссии, собранная для оценки повреждений нефтепровода «Дружба», уже несколько недель находится в Украине, но до сих пор не получила от Киева разрешения осмотреть объект. Как пишет издание Euractiv, такие действия Украины вызывают недовольство в Евросоюзе.

Препятствия со стороны Киева в дипломатических кругах в Брюсселе описывают словами «неразумно», «неясно» и «загадка», пишет издание. «У нас нет четкого представления о том, каковы намерения Украины в этой ситуации», — заявил один из европейских дипломатов.

Другой собеседник Euractiv также выразил недоумение по поводу действий властей Украины, заявив, что от разблокировки «Дружбы» выиграют все стороны. «ЕС хочет принять еще один пакет санкций для давления на Россию, Украине нужен кредит, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти. Единственный выход из этого тупика — проверить ситуацию на месте и ​​выяснить, в чем правда», — отметил дипломат.

В то же время другие дипломаты ЕС выражают большее понимание по отношению к Украине. «Зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину неприятеля? Это абсурдная ситуация», — отметил собеседник Euractiv.

По «Дружбе» Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Трубопровод не работает с конца января — официально причиной этого украинские власти называли атаку российских беспилотников. Подтверждений их заявлениям нет.

Остановка поставок привела к резкому ухудшению отношений Украины и Венгрии. Будапешт заблокировал принятие нового санкционного пакета против России, а также отозвал свое согласие на выделение кредита в 90 миллиардов евро из бюджета ЕС, который критически важен для способности Украины продолжать войну. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно обменивались жесткими заявлениями.

На саммите Евросоюза 19 марта лидеры других стран ЕС резко критиковали Орбана за нарушение данного ранее обещания не препятствовать выделению кредита. Однако теперь, пишет Euractiv, терпение ЕС в отношении Киева в ситуации с нефтепроводом «тоже иссякает».

Украина долгое время отказывалась пускать на объект европейских инспекторов, никак не объясняя причины этого отказа. Лишь в начале марта Зеленский в письме руководству ЕС заявил, что принимает предложение о финансировании и технической поддержке ремонта нефтепровода.

Украина

Если война США и Израиля с Ираном затянется, это будет очень выгодно России и плохо для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Я уверен, что Россия хочет затяжной войны. У них есть выгода: США сосредоточены на Ближнем Востоке и могут сократить военную помощь Украине. Санкции частично сняты. Я вижу только выгоду для России от продолжения войны в Иране», — сказал Зеленский.

Он добавил, что «абсолютно уверен»: у Украины будут проблемы с получением американского оружия, если война на Ближнем Востоке затянется.

Президент Украины также отметил, что во время своего недавнего турне по странам Ближнего Востока на переговорах с их лидерами призывал их к скорейшему завершению войны.

«Когда они спрашивали нас, наш совет был остановить войну чем раньше, тем лучше и начать переговоры — даже если они не могут вестись с Ираном напрямую — и найти дипломатический путь для завершения войны. Но это их дело», — отметил Зеленский.

Он также сказал, что США действительно хотят добиться окончания войны между Россией и Украиной, но выразил обеспокоенность тем, что «они видят только один способ это сделать» — убедить Киев вывести войска из Донецкой области. «Почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит, что на самом деле никто не видит в таком решении угрозы для нашей безопасности», — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский до начала войны на Ближнем Востоке неоднократно высказывался в поддержку возможного нападения на Иран. В январе, когда там проходили массовые протесты, он призывал США и мировое сообщество «вмешаться» и «устранить виновных». В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он говорил, что «режимам, подобным иранскому, нельзя давать времени».

Сразу после начала ударов США и Израиля по Ирану Зеленский поддержал Вашингтон, заявив, что «справедливо дать иранскому народу шанс избавиться от террористического режима».

После начала войны на Ближнем Востоке появились опасения, что США будут перенаправлять туда оружие, которое предназначается для Украины. В частности, речь шла о критически необходимых Киеву ракетах для комплексов Patriot — США и их союзники за первые несколько дней израсходовали ракет больше, чем все поставки в Украину за четыре года войны. В конце марта глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: США дали Киеву гарантии, что предназначенное для него оружие не будет перенаправлено на Ближний Восток.

Война в фотографиях. Славянск

Последствия российского удара 30 марта. Как заявил глава городской администрации Вадим Лях, в результате удара управляемыми авиабомбами повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома, госучреждения, учебное заведение и магазин, а также единственный в Донецкой области роддом. Один человек получил ранения. Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Гриша (Москва). 2022-й был годом оцепенения и ужаса, страха за свое будущее, за будущее детей. За 2023-2024 годы чувства притупились. Я знал, что идет война, постоянно читал новости, чтобы не забывать об аде, который творится вокруг, но уже более спокойно реагировал на все. В начале 2025-го появилась надежда на мир, но она испарилась в конце года, а ужас вернулся.

Ужас вернулся вместе с фразами в духе «мы готовы продолжать» с обеих сторон. Заявления такого рода от политиков меня не удивляют, но пугают все равно. Политики зарабатывают на этой войне: деньги, рейтинги, повышения. При этом риски у них и их семей меньше, чем у обычных людей. Поэтому они катаются по миру уже год, говоря, что «прилагают все усилия» для достижения мира. Люди, которые зарабатывают на хлеб ведением переговоров, целый год не могут договориться, несмотря на огромное желание завершить войну.

Тем временем, обычные люди продолжают платить страшную цену продолжения этой войны ежедневно. Отдавая свои жизни на фронте, погибая под обстрелами в городах тыла, платя налоги, которые идут на то, чтобы кого-то убить или что-то разрушить. Поэтому, когда я слышу от обычных мирных граждан, что они «готовы продолжать», у меня стынет кровь в жилах. Готовы продолжать что? Ежедневные убийства сотен людей? Превращение городов в руины? Бегать в убежище под вой сирен с двумя сумками продуктов, которые рассыпаются на бегу? Смотреть, как твои дети при звуке тревоги прячутся в ванную? Обрывать телефон и проверять статус «был в сети» у близких после очередной ракетной атаки?

Я считаю, что высказываться по поводу того, стоит ли продолжать, могут только те, кто непосредственно на фронте, кому приход мира на минуту раньше может спасти жизнь, и кто платит самую высокую цену за «продолжение». И мне хочется верить, что — будь их воля — они побросали бы оружие и пошли домой, вместо того, чтобы продолжать эту беспощадную бесполезную братоубийственную бойню.

О чем мы писали накануне

Война 1496-й день. Союзники попросили Украину меньше атаковать нефтяную инфраструктуру России, заявил Владимир Зеленский

О чем мы писали накануне

Война 1496-й день. Союзники попросили Украину меньше атаковать нефтяную инфраструктуру России, заявил Владимир Зеленский

