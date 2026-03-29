Война 1495-й день. Украина получила от США гарантии: предназначенное для нее оружие не будут перепродавать на Ближний Восток

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Украина получила от США гарантии, что американское оружие, предназначенное для Киева, не будет перенаправлено на Ближний Восток. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Укринформ».

Как подчеркнул Сибига, соответствующие заверения сделал госсекретарь США Марко Рубио во время саммита министров иностранных дел «большой семерки», который проходил 26 и 27 марта во Франции. «Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из фондов, из того вооружения, которое предназначено для Украины. На сегодняшний день нет и планов по переадресации», — сказал Сибига.

Министр также заявил, что еще одна страна (он не уточнил, какая именно), присоединилась к финансированию программы американского оружия для Украины.

Украина с лета 2025 года получает вооружение из США в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Схема действует так: Киев составляет списки вооружений, которые ему необходимы в первую очередь, после чего НАТО координирует закупки у США на средства стран-партнеров.

После встречи министров иностранных дел «большой семерки» Рубио публично допускал, что предназначенное для Украины оружие может быть перенаправлено на Ближний Восток для использования в войне с Ираном. «Пока этого не произошло. Пока ничего не было перенаправлено. Но это может произойти», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что оружие, о котором идет речь, — американское, и США распоряжаются им, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности. Он напомнил, что США продает Украине это оружие за деньги, а не поставляют бесплатно.

Издание Politico 27 марта писало со ссылкой на источники, что США предупредили европейских союзников о возможной приостановке поставок в Украину в ближайшие месяцы. В первую очередь, отмечало издание, сокращения могут коснуться ракет-перехватчиков для систем Partiot, критически важных для обороноспособности Украины.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, США и их союзники на Ближнем Востоке только за первые пять дней войны против Ирана использовали более 800 ракет Patriot. Для сравнения, Украина за четыре года войны с Россией получила от западных стран лишь 600 таких ракет.

Война в фотографиях. Последствия ударов по Усть-Луге

Украинские дроны за последнюю неделю как минимум трижды атаковали порт в поселке Усть-Луга. Это крупнейший порт России в Балтийском море, откуда на экспорт поставляются нефть и нефтепродукты, а также уголь, железная руда и удобрения.

После всех атак (последняя из них была сегодня ночью) в порту начинались сильные пожары. Жители Ленинградской области жалуются на смог и запах гари.

Пожар в порту Усть-Луги со спутника. 27 марта 2026 года Vantor / Reuters / Scanpix / LETA

Смог над Ленинградской областью, 28 марта 2026 года Скриншот из видео, снятого пассажиром самолета Смог над Ленинградской областью, 28 марта 2026 года Скриншот из видео, снятого пассажиром самолета

Ленинградская область, 28 марта 2026 Скриншот из видео, снятого пассажиром самолета Пожар в порту Усть-Луги 29 марта 2026 года Скриншот из видео, опубликованного очевидцем в соцсетях

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Петр (Москва). Я гражданин России — страны-агрессора. Я не уехал в 2014-м или в 2022-м. Я не выходил на митинги протеста. Я работаю и плачу налоги. Я соучастник войны, которая идет.

Я загнан в угол. Меня не ждут нигде в мире. Выход на улицу с гражданской позицией — это потеря здоровья, а возможно, и жизни. Меня не обменяют. Я никому не нужен.

Сейчас пишут о сотнях тысяч погибших. Они — цвет своих наций. У меня нет права ставить себя рядом с ними. Но я знаю, что таких как я — миллионы. Тех, кто видит, понимает и ничего не делает. Не из согласия. Из угла, в котором нет выхода. Выхода за который не заплатишь всем.

Здесь не будет выводов, просьб или утверждений. Это просто взгляд одного из тех, кто знает, что виноват, и знает, что загнан.

Война 1494-й день. Госсекретарь США назвал ложью слова Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на сдачу Донбасса

Читайте также

Война 1494-й день. Госсекретарь США назвал ложью слова Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на сдачу Донбасса

