Война 1494-й день. Госсекретарь США назвал ложью слова Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на сдачу Донбасса

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Мир

Госсекретарь Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что США требуют от Украины вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом он сказал журналистам после встречи министров иностранных дел стран «большой семерки» в Париже.

«Это ложь. Я видел, что он [Зеленский] это сказал, и очень жаль, что он так сказал, потому что знает, что это неправда», — заявил госсекретарь.

По его словам, Зеленскому сказали, что гарантии безопасности не могут заработать, если боевые действия не завершены.

«Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность. Если вы введете их сейчас, это будет означать, что вы вмешиваетесь в войну. Ему очень четко сказали — и он должен был это понять — что гарантии безопасности вступают в силу только после окончания войны. Но это не было связано с отказом от территории. Я не знаю, почему он говорит так, это просто неправда», — добавил Рубио.

Госсекретарь также сказал, что США только передали Украине требования России.

«Это их [Украины] выбор. Мы не должны решать за них. Мы никогда не говорили им, что они должны принять или отказаться [от этих условий]. Наша роль заключается в том, чтобы попытаться понять, чего хотят обе стороны, и посмотреть, сможем ли мы найти компромисс. В конечном итоге решение остается за Украиной. Если они не хотят принимать определенные решения или идти на определенные уступки, то война продолжается. Это же касается и российской стороны: если они не хотят делать уступки Украине, то война продолжится», — заключил он.

Зеленский в интервью агентству Reuters, которое было опубликовано 25 марта, говорил, что США связывают предоставление Киеву гарантий безопасности с выводом ВСУ из Донбасса. «Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — заявил президент Украины.

По мнению Зеленского, поскольку США сосредоточены на войне с Ираном, президент Дональд Трамп оказывает давление на Украину, пытаясь как можно скорее завершить российско-украинскую войну.

О том, что США предлагают Украине вывести войска из оставшейся части Донецкой области, говорилось еще в первом варианте мирного плана США, о котором стало известно в конце ноября 2025 года.

«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что трехсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном, которые проходили до начала войны на Ближнем Востоке, были фактически выстроены вокруг статуса Донбасса. При этом издание отмечало, что вывод ВСУ из Донбасса для Украины вряд ли возможен сразу по нескольким причинам: руководство страны не видит, как это сможет гарантировать прекращение российской агрессии; Украина, как утверждается, постепенно возвращает инициативу на поле боя; решение об окончании войны потребует участия Верховной Рады — а сейчас президентское большинство там очень нестабильно на фоне антикоррупционных скандалов.

Война в фотографиях. Одесса

В ночь на 28 марта российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Погибли два человека — 34-летний мужчина и 35-летняя женщина. Еще 12 человек пострадали, в том числе ребенок. Среди пострадавших объектов — роддом, жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.

Мужчина проверяет оборудование в роддоме, пострадавшем в результате атаки дрона Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Повреждения в роддоме Одессы Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Разрушения в роддоме в Одессе Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Многоквартирный жилой дом в Одессе, пострадавший во время атаки беспилотников ДСНС України

Последствия пожара в жилом доме в результате российской атаки Tim Melnikov Пожар в Одессе в результате атаки российских беспилотников ДСНС України

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Надежда. […] Недавно я осмелилась публично прочитать свой стих о войне, который написала 24 февраля прошлого года. Неосведомленные люди не поймут смысл строк. Я спрятала его глубоко, даже придумала легенду, будто он о прадеде, о Великой Отечественной, все равно проверить не смогут.

Когда читала, смотрела в зал, и неожиданно поймала взгляд человека, который знает мои взгляды и в корне с ними не согласен, но, что страшнее, обладает властью. По коже пробежали мурашки. Остаток концерта провела как на иголках.

Единственное, что вывело меня из этого состояния — разговор с женщиной, наблюдавшей за концертом, которая рассказала, как кто-то в зале плакал, кто-то просто кивал, выражая молчаливое согласие. После ее слов пришло самое сильное за долгое время облегчение, даже надежда, которую я забрала домой. Война все еще идет, а подобные [эмоциональные] качели возвращаются вновь и вновь, изо дня в день.

Война 1493-й день. Олег Дерипаска и Сулейман Керимов пообещали Путину, что дадут денег на войну. Керимов заплатит 100 миллиардов рублей — этого хватит на три дня