«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. Как написал The Bell со ссылкой на источники, на этой встрече бизнесменам было предложено сделать пожертвования в бюджет для финансирования войны с Украиной.

Саму идею «потрясти бизнес в тяжелое для страны время», по данным The Bell, подсказал Путину глава «Роснефти» Игорь Сечин. В письме президенту, написанном накануне встречи, он предложил привлечь средства через размещение военных облигаций федерального займа.

По данным источников Financial Times, Путин на встрече заявил, что Россия будет продолжать войну до полного захвата Донбасса. Он объяснил это тем, что Украина отказалась выводить войска из региона. Собеседники The Bell описали суть выступления президента словами «сказали, будем воевать» и «пойдем до границ Донбасса».

Как пишет FT, изначально президент РФ поддерживал идею превратить регион в демилитаризованную или специальную экономическую зону, как предлагали США, однако позже отказался от нее — когда Украина явно дала понять, что сдача Донбасса для нее является «красной линией».

Как The Bell, так и FT написали, что как минимум двое бизнесменов сразу сказали Путину, что готовы пожертвовать деньги на войну. Оба издания сообщили, что один из них — это Сулейман Керимов, речь в его случае шла о 100 миллиардах рублей. FT также назвала имя второго бизнесмена — это Олег Дерипаска, размер пожертвования с его стороны издание не уточнило.

По оценкам независимых СМИ, в 2025 году власти РФ в среднем тратили на войну 260 миллиардов рублей в неделю.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сегодня спросили, действительно ли на встрече обсуждались взносы на войну и действительно ли это была идея Сечина. Вот что он ответил:

Это неправда, что она исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что говорилось о том, что на деньги. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой. Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение.

Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 90-х годах, и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы. Вот один из участников об этом сказал, это была его инициатива абсолютно.

Песков отдельно заверил, что это не была инициатива Путина, хотя он «безусловно, ее приветствовал». Имя бизнесмена, предложившего свои деньги на войну, представитель Кремля назвать отказался.

Дерипаска вчера вечером в эфире Первого канала заявил, что на закрытой встрече обсуждалось «восстановление темпов экономического роста», и никак не упомянул войну. Керимов публичных комментариев не давал.

Война в фотографиях. Орехов

Орехов — город в Запорожской области, в котором до войны жили 14 тысяч человек. С 2022 года Орехов находится в нескольких километрах от линии фронта и постоянно подвергается российским обстрелам.

На начало 2026 года в практически полностью разрушенном городе продолжают жить около 700 человек — в основном, это пожилые люди, которые отказываются покидать свои дома, несмотря на постоянную опасность. В городе продолжают работать коммунальные предприятия, которые обеспечивают водоснабжение, вывоз мусора и разбор завалов после разрушений.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ксения. Очень долго не решалась написать. Я живу далеко от фронта, и до нас война доходит только через новости. И как же они надоели. Спасли, освободили, слушать противно. Жалко только людей, кто на фронте с обеих сторон, жалко детей и мирных, а правительства с обеих сторон не жаль. Только верхушкам выгодно все. Надеюсь, по Госдуме и Кремлю прилетят дроны или ракеты, чтобы мы могли начать заново.

Народ молчит, боится — и это гложет. Для тех, кто может сказать, почему же я сама молчу, отвечу: у меня ребенок на инвалидности, и воспитываю его я одна, я не могу рисковать тем, что за мои резкие высказывания и увлечения меня могут арестовать или, хуже того, посадить. Я бы с удовольствием, если бы была возможность, уехала куда подальше отсюда. Запрет на запрете, цены растут, а зарплаты стоят, врачей нет, на операции детям по телевизору собираем, а государство все воюет…

Люди идут по улице все серые от усталости и безнадежности. А так хочется просто мира, покоя для всех. Я надеюсь, что я увижу, что застану, когда справедливость наступит, когда правительство падет, когда народ перестанет бояться и поднимет голову, и я встану рядом. Потому что сейчас это не жизнь, это существование. Простите за это письмо, но хоть где-то хотелось выплеснуть эти мысли, потому что сказать это громко — приговор.

Читайте также

Война 1492-й день. Украине нужны полмиллиарда евро на ремонт защитной арки над Чернобыльской АЭС, поврежденной ударом российского дрона

Читайте также

Война 1492-й день. Украине нужны полмиллиарда евро на ремонт защитной арки над Чернобыльской АЭС, поврежденной ударом российского дрона

