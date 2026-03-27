Песков: Путин не предлагал брать с бизнеса деньги на войну, но приветствовал идею «добровольных взносов» в бюджет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на закрытой встрече с крупными бизнесменами не предлагал им делать добровольные взносы в бюджет для финансирования войны. О таком предложении 26 марта сообщил The Bell. По данным издания, идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину, который изложил ее в письме Путину.

Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию, заявил (цитата по «Вы слушали»):

Это неправда, что она исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что говорилось о том, что на « » деньги. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой.

По версии пресс-секретаря Путина, в ходе встречи один из ее участников заявил, что считает необходимым отдать государству «определенную крупную, очень крупную сумму денег, и это было его семейное решение». По словам Пескова, этот бизнесмен указал, что «подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 90-х годах, и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством». «Многие считают своим долгом сделать такие взносы», — заявил пресс-секретарь президента РФ,

«Это не была инициатива президента Путина, хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу», — добавил Песков.

Имени бизнесмена, который счел необходимым отдать «очень крупную сумму» в бюджет, пресс-секретарь Путина называть не стал. «Она на то и закрытая была встреча, чтобы не давать никаких деталей», — заявил он.

Закрытая встреча Путина с бизнесменами состоялась по завершении съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

The Bell писал, что Сулейман Керимов пообещал передать в бюджет 100 миллиардов рублей. О готовности делать взносы, по данным издания, сообщили и еще несколько бизнесменов.