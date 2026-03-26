The Bell: Путин на закрытой встрече с бизнесменами предложил им добровольно профинансировать войну. Эту идею ему подсказал Сечин

Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с крупными бизнесменами предложил им делать добровольные взносы в бюджет для финансирования войны. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Собеседники издания описали суть выступления Путина словами «сказали, будем воевать» и «пойдем до границ Донбасса».

Идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. По данным The Bell, он накануне изложил ее в письме Путину. В качестве механизма привлечения средств было предложено разместить военные облигации федерального займа.

Некоторые бизнесмены согласились на просьбу сразу. Как рассказали источники The Bell, Сулейман Керимов пообещал дать 100 миллиардов рублей.

Закрытая встреча Путина с бизнесменами состоялась по завершении съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. На съезде глава РСПП Александр Шохин пожаловался Путину, что из-за отключений интернета у бизнеса возникают проблемы. Президент никак не отреагировал.