Глава РСПП Александр Шохин пожаловался Путину, что у бизнеса проблемы из-за отключений интернета. Путин никак не отреагировал

Регулярные отключения мобильного интернета сильно усложняют жизнь как простых россиян, так и бизнеса — от властей в связи с этим нужно «сбалансированное решение», заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его глава Александр Шохин.

«Отдельная тема — это ограничение мобильного интернета, что усложнило жизнь и бизнесу, и гражданам. Понимаем, безусловно, что эти вопросы связаны с безопасностью страны, с необходимостью обеспечения работы сайтов из белого списка. Но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь, надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение, хотя и понимаем, что это непростая задача», — цитирует РИА Новости заявление главы РСПП.

В презентации, которую на съезде демонстрировал Шохин, среди прочего был показан слайд, что 40% российских компаний не могут работать без мобильных технологий, пишет Faridaily.

На съезде РСПП присутствовал Владимир Путин. Президент РФ в своем выступлении говорил о войне на Ближнем Востоке и кризисе на рынке энергоносителей, важности суверенитета и сохранения стабильности в России, сотрудничества государства с бизнесом. Проблемы со связью, о которых говорил Шохин, Путин никак не прокомментировал.

Президент провел на сцене съезда около 35 минут и фактически не общался с предпринимателями — не отвечал на вопросы из зала или модератора встречи, отмечает «Агентство». После своего выступления Путин подошел и что-то сказал Шохину без микрофона, после чего глава РСПП объявил съезд закрытым.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

В Москве три недели не было мобильного интернета и сотовой связи. Власти объясняли ограничения «интересами безопасности». По данным СМИ, отключения в центре Москвы проводили по требованию ФСБ. Проблемы с мобильным интернетом регулярно возникают и в других крупных российских городах.

«Полный хаос, в общем» Россияне очень сильно раздражены блокировками. Но что с этим делать, в Кремле не знают

