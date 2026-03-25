В Москве три недели не было мобильного интернета. Что мы об этом знаем? Подводим итоги шатдауна: связь отключили по требованию ФСБ, операторам просто «спустили сверху» карту районов

Мобильный интернет в Москве начали отключать вечером 5 марта. На следующий день москвичи уже массово жаловались, что в некоторых районах не работает ни мобильный интернет, ни даже сотовая связь — причем где-то соединение ненадолго появлялось, а потом снова пропадало, а где-то его не было совсем, хотя на соседней улице все работало. При этом, как заметили пользователи, в отсутствие интернета открывались сайты из «белого списка» — перечня ресурсов, которые должны работать всегда.

В Кремле отключения мобильного интернета никак не объясняли — только заявили, что «все ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством» в связи с «интересами безопасности». Спустя несколько дней появилась версия (ее высказал источник РБК на рынке информационной безопасности), что таким образом министерство цифрового развития тестирует «белый список».

Последствия отключений коснулись всех жителей, включая тех, кто занимается малым и средним бизнесом — курьерских служб, такси, каршеринга. По оценкам «Коммерсанта», совокупный ущерб московского бизнеса только за первые пять дней отключения связи составил от трех до пяти миллиардов рублей. Из-за мобильного шатдауна в Москве не работали терминалы безналичной оплаты в кафе и магазинах, авторизация для подключения к вайфай-сетям (в том числе городским) и даже общественные туалеты — в них не проходила оплата.

Что рассказывали жители Москвы

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича

Мобильный интернет вернулся в центр Москвы днем 24 марта — без каких-либо уведомлений или объяснений, почему его не было почти три недели. Вначале об этом сообщили корреспонденты РБК, ТАСС и других изданий, а затем абонентам «Билайна» начали приходить СМС, в которых говорилось, что «мобильный интернет в Москве восстановлен».

В этот же день стали известны некоторые подробности трехнедельного шатдауна. Источники издания The Bell на телеком-рынке и в правительстве рассказали, что перед отключением операторы связи получили список базовых станций, на которых надо ограничить доступ, от Научно-технической службы ФСБ ( ). По словам одного из чиновников, распоряжение было «спущено сверху». Он утверждает, что в правительстве о причинах отключения ничего не знали, но обоснованием было противодействие угрозам, а не тест «белого списка», как писал РБК.

Другой собеседник The Bell говорит, что из НТС ФСБ «поступила некая карта, в которой было отмечено, где нужно отключить интернет». По его словам, «силовики всячески намекали, что это не их решение — им его тоже спустили». Эту карту еще один собеседник The Bell видел у крупного оператора.

Под отключения, как следует из этой карты, попал почти весь центр Москвы до Садового кольца и несколько районов от Садового до Третьего транспортного кольца на севере, востоке и юге. Кроме того, интернет был отключен у Южного порта, очистных сооружений в Печатниках, на юго-западе парка «Лосиный остров» и в районе строительства «СберСити» под Красногорском. По какому принципу были выбраны районы — неясно.

The Bell предполагает, что это далеко не последний шатдаун — «зарекомендовавший себя инструмент российские власти с удовольствием используют вновь», пишет издание, отмечая, что если раньше Москвы такие отключения не касались, то «теперь эта опция разблокирована».

Что было заблокировано — и как устроены блокировки

Отключить мобильный интернет могут только операторы связи, поясняет The Bell. Однако вместе с этим существуют еще блокировки отдельных ресурсов, которыми управляет Роскомнадзор — через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные в сетях у операторов по закону о «суверенном интернете». Доступа к ТСПУ у самих операторов нет, для них это по сути «черный ящик», и повлиять на то, что происходит внутри, они не могут.

Одним из ресурсов, блокировки которого усилились вместе с отключением мобильного интернета в Москве, стал телеграм. Начиная с выходных 14–15 марта пользователи стали жаловаться, что телеграм практически перестал работать в России — причем как мобильное приложение, так и десктопная версия. Слухи о возможной полной блокировке мессенджера появились еще за некоторое время до этого (а видеозвонки в нем были ограничены с лета 2025 года). Источники ряда изданий указывали окончательной датой блокировки 1 апреля — однако по сути, как отмечали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, она началась уже в середине марта.

По слухам, телеграм собирались заблокировать в России через две недели. Теперь кажется, что блокировка уже начинается. Число жалоб на сбои растет Главное о том, что происходит

Такие блокировки осуществляются именно через ТСПУ, которые либо полностью блокируют трафик некоторых сервисов, либо замедляют (например, как было с ютьюбом). Вскоре после сильного падения доступности телеграма появились сообщения, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками. 19 марта Forbes обращал внимание, что у некоторых пользователей стали доступны заблокированные ранее ресурсы — и произошло это, по версии источника издания, из-за того, что ТСПУ оказались перегружены.

«Насколько мы понимаем, у Роскомнадзора не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — говорил собеседник Forbes.

Спустя неделю это подтвердил и «Коммерсант», написавший, что министерство цифрового развития планирует до 2030 года в два с половиной раза увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам. По словам источника газеты на телеком-рынке, ТСПУ действительно не справились с блокировками, когда в систему ввели большое количество новых правил фильтрации.

«Медуза» опросила экспертов, возможна ли «перегрузка» ТСПУ. Часть из них в этом сомневаются и к таким утверждениям относятся скептически. «Очевидно, что любые фильтры конечны и система может быть перегружена. Однако у нас нет никаких объективных данных, которые бы говорили о том, что система ТСПУ уже задыхается», — говорит киберадвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Однако есть и другие мнения — журналист-расследователь и автор книги «Русский киберпанк» Андрей Захаров считает, что Роскомнадзор действительно может не справляться. По его словам, источники рассказали ему, что «это возможно и что ТСПУ не всесильны».

Новые данные международного исследовательского проекта по состоянию на 25 марта показали, что Роскомнадзор продолжает замедлять работу телеграма. Согласно тестам, уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки мессенджера, достигает 74%.

Как РКН блокирует телеграм? Правда ли, что ведомству не хватает оборудования? И что может сделать команда самого мессенджера? Отвечают разработчик VPN, киберадвокат и журналисты, пишущие о технологиях

