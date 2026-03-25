«Коммерсант»: мощность систем, фильтрующих трафик, планируют увеличить в 2,5 раза к 2030 году. Сейчас они не справляются с блокировками

Минцифры планирует до 2030 года увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам ( ), которые фильтруют трафик в сетях у операторов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ о плане деятельности ведомства.

Пропускную способность увеличат до 954 Тбит/с. Ожидается, что уже в 2026 году обрабатываться будет 100% трафика российского сегмента интернета.

По словам источника «Коммерсанта» на телеком-рынке, у ТСПУ есть ограниченная мощность, и когда система не справляется с обработкой объемов трафика, он идет напрямую. Такое произошло в ночь с 22 на 23 марта, когда у пользователей стали открываться заблокированные сайты. Тогда в систему ввели большое количество новых правил фильтрации, и она «не справилась». «Чтобы решить проблему, нужно усилить саму систему, установив больше узлов фильтрации, и увеличить мощность», — говорит собеседник издания.

Вырастет и бюджет, выделенный на федеральный проект Минцифры — на 14,9 миллиарда рублей (до 83,7 миллиарда). Большую часть этих денег планируется потратить на увеличение пропускной способности и обновление ТСПУ, пишет «Коммерсант».

С лета 2025 года в некоторых регионах страны практически не работает мобильный интернет и по сути введен «белый список» — то есть открываются только ресурсы, разрешенные государством. В начале марта с масштабными отключениями столкнулась и Москва — в столице три недели не было мобильного интернета, а в некоторых районах — связи вообще. В середине марта Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов писал, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками, поскольку ТСПУ перегружены.

Как РКН блокирует телеграм? Правда ли, что ведомству не хватает оборудования? И что может сделать команда самого мессенджера? Отвечают разработчик VPN, киберадвокат и журналисты, пишущие о технологиях