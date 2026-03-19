Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками — установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик ( ), перегружены, пишет Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов.

«Насколько мы понимаем, у Роскомнадзора не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — говорит источник Forbes. Он напоминает, что устройства ТСПУ имеют ограничения по пропускной способности.

Forbes обращает внимание, что заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными — в частности, появился доступ к WhatsApp. Кроме того, у ряда операторов на некоторых подсетях IP-адресов заработал YouTube. Собеседник издания отмечает, что причина, по которой ТСПУ не справляются с фильтрацией, неизвестна, но «подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей».

По мнению партнера Comnews Research Леонида Коника, временная доступность заблокированных соцсетей и мессенджеров связана с переброской всех ресурсов ТСПУ на «замедление» Telegram. «Но операторы говорят, что РКН периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек. Сколь долго ТСПУ работает в режиме полного пропуска трафика, мне неизвестно», — поясняет Коник. Он добавил, что операторы периодически сами по каким-либо причинам отключают электропитание ТСПУ.

Источник Forbes на телеком-рынке предполагает, что ТСПУ перегружает не столько блокировка Telegram, сколько использование встроенного прокси MTProxy. «Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создает нагрузку на ТСПУ», — пояснил собеседник Forbes. По его словам, Роскомнадзор еще в начале года задумывался о том, как освободить необходимые мощности ТСПУ для блокировки Telegram.

С лета 2025 года в Telegram и WhatsApp были ограничены видеозвонки, а в феврале 2026-го источники РБК сообщили, что власти решили начать «замедление» Telegram. Спустя две недели появились слухи о блокировке мессенджера — по данным источников, она ожидается к началу апреля. Однако судя по всему, она уже введена: пользователи в разных регионах России в последнее время жалуются, что Telegram недоступен «ни в каком виде». По данным «Коммерсанта», доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%.