По слухам, телеграм собирались заблокировать в России через две недели. Теперь кажется, что блокировка уже начинается. Число жалоб на сбои растет Главное о том, что происходит

Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Что происходит

Мессенджер Telegram с выходных 14–15 марта практически перестал работать в России— причем как мобильное приложение, так и десктопная версия. Пользователи жалуются, что не могут ни открыть Telegram, ни посмотреть сообщения, ни загрузить фото и видео. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что блокировка мессенджера (которая, по слухам, ожидалась с 1 апреля) уже началась.

На сайтах Downdetector и «сбой.рф» число жалоб на работу Telegram с выходных начало расти. Пользователи писали, что мессенджер не работает «ни в каком виде», а жалобы поступали из разных регионов, включая Москву, Петербург и Подмосковье. По данным сайта «сбой.рф», которые приводит «Коммерсант», в субботу, 14 марта, на некорректную работу мессенджера пожаловались почти шесть тысяч раз, в воскресенье еще больше — 12 тысяч раз.

Эксперт по технологиям и автор издания «Код Дурова» Владислав Войтенко обратил внимание, что мессенджер фактически не работал при подключении с домашних провайдеров, а «про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть». Он отмечает, что если в каком-то городе активны только сайты из «белого списка», то «большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram». Глава Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что «торможение» есть давно, но накануне появились жалобы на то, что перестала работать десктоп-версия мессенджера.

Вместе с этим жители Москвы уже больше недели жалуются на перебои в работе интернета в целом. Проблемы возникают в разных районах — где-то не было вообще никакой связи, включая мобильной. При этом пользователи отмечали, что в некоторых районах мобильный интернет работал частично: открывались только сайты из . Такая же картина наблюдалась в метро при подключении к городскому вайфаю — то есть зайти через него, например, в телеграм (он в «белый список» не внесен) не получалось. Источник РБК говорил, что перебои в работе мобильного интернета в Москве связаны именно с тем, что власти тестируют «белый список».

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича

Telegram уже давно работает со сбоями

На сбои в работе мессенджера пользователи в разных регионах России жаловались уже давно, а звонки в нем (как и в WhatsApp) были ограничены еще с лета 2025 года. 10 февраля 2026-го РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили начать «замедление» Telegram. Вскоре выступил и Роскомнадзор — в ведомстве заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства» и «обеспечить защиту граждан».

Претензии Роскомнадзора заключались в том, что мессенджер не борется с мошенниками и не соблюдает российское законодательство. Ведомство требовало, чтобы Telegram разместил серверы в России, обеспечил безопасность персональных данных и защиту граждан от мошенничества, а также создал условия для пресечения экстремизма и терроризма.

Спустя две недели появились слухи о блокировке мессенджера. В конце февраля РБК (а затем и The Bell) со ссылками на источники сообщили, что российские власти планируют окончательно заблокировать Telegram к началу апреля. Чуть раньше об этом же (с такой же датой) писал близкий к силовикам телеграм-канал «База». Источники РБК, говоря о причинах блокировки мессенджера, указывали на то, что «в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий». Роскомнадзор заявил, что ему «нечего добавить к ранее опубликованной информации».

1 апреля в России полностью заблокируют телеграм Об этом написали РБК и The Bell. Роскомнадзор сообщил, что ему «добавить нечего»

Вместе с этим в «Российской газете» и «Комсомольской правде» 24 февраля появились две почти идентичные статьи, в которых говорилось, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуют в рамках уголовного дела по статье о «содействии террористической деятельности». В публикациях не было ссылок или подтверждений, но указывалось, в частности, что в результате терактов, совершенных с использованием Telegram, погибли Дарья Дугина и «военкор» Владлен Татарский.

Позже Дуров сам заявил, что против него в России возбуждено уголовное дело. «Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова», — написал он.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще есть волшебная ссылка — http://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Отдельным вопросом при этом стала работа Telegram на фронте. В середине февраля министр цифрового развития РФ Максут Шадаев говорил, что власти не планируют ограничивать работу мессенджера для российских военных, которые используют его для координации своих действий. Многие Z-каналы и «военкоры» резко критиковали решение о блокировке Telegram.

В начале марта о телеграме высказался и Владимир Путин. На встрече в Кремле перед 8 Марта с президентом пообщалась командир батальона связи Ирина Годунова. В ответ на вопрос Путина, как Годунова оценивает текущую ситуацию, когда «Starlink нам отключили», она сказала: «Работа ведется в этом направлении… Конечно, сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, и это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то, наверное, разработать свое, улучшить, соответственно, Max доработать, и будет все хорошо на фронте».

Путин этот разговор поддержал следующим вопросом: «Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, представляют опасность для личного состава?» На это Годунова ответила: «Да».

Российская армия и правда может пострадать из-за блокировки телеграма? И при чем тут отключение терминалов Starlink? Отдел «Разбор» — максимально коротко о возможных последствиях новых ограничений для ВС РФ

Что отвечают власти

На второй неделе марта, когда пользователи в России стали все чаще жаловаться на сбои в работе Telegram, ряд заявлений о перспективах мессенджера сделали депутаты Госдумы, а также представители Кремля.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram «будет также тупить и через VPN». «Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которому журналисты задавали вопросы о возможной блокировке Telegram, говорил, что мессенджер, чтобы этого избежать, должен «выполнить положения законодательства Российской Федерации», а также «быть на гибком контакте с нашими властями» и «найти вариант для решения проблем».

Вместе с этим на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики 11 марта Песков пожаловался, что Россия «стремительно теряет инструментарий для пропагандистской работы за рубежом».

«Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — говорил Песков.

В Госдуме заявили, что телеграм заблокируют полностью — не поможет даже VPN Вот что об этом думают IT-эксперты

