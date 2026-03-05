Путин заявил, что военным опасно пользоваться телеграмом. Хотя это основное средство связи на фронте в Украине

Владимир Путин заявил, что военным опасно пользоваться «неподконтрольными» властям России системами связи. Об этом он сказал на встрече с «женщинами различных профессий» в преддверии 8 Марта.

На встрече Путин поговорил с командиром батальона связи Ириной Годуновой. Она назвала телеграм «вражеским видом связи» и одобрила то, что в России «подняли вопрос по его блокировке».

«Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» — спросил Путин. Годунова ответила, что согласна.

Годунова также заявила, что «надо Max доработать, и будет все хорошо на фронте».

Власти РФ с февраля усилили попытки блокировки телеграма в России. РБК и The Bell со ссылкой на источники писали, что мессенджер планируется окончательно заблокировать в начале апреля.

Telegram — одно из основных средств связи российских военных на фронте в Украине. В середине февраля министр цифрового развития России Максут Шадаев говорил, что пока власти не планируют ограничивать работу Telegram на фронте. Источники РБК подтверждали, что после полной блокировки в России мессенджер продолжит работу в зоне боевых действий.

Российская армия и правда может пострадать из-за блокировки телеграма? И при чем тут отключение терминалов Starlink? Отдел «Разбор» — максимально коротко о возможных последствиях новых ограничений для ВС РФ

