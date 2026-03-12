«Телеграм будет тупить и через VPN». В Госдуме пообещали, что власти точно заблокируют мессенджер

Россияне не смогут общаться в мессенджере Telegram, используя VPN-сервисы, утверждает депутат Госдумы, замглавы комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать», — заявил парламентарий (цитата по «Осторожно, новости»).

Он добавил, что останутся «только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ». «Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — добавил Свинцов.

Работу Telegram начали ограничивать в России с лета 2025 года. По данным источников РБК и The Bell, мессенджер планируют окончательно заблокировать с 1 апреля.

В октябре 2025-го депутат Свинцов утверждал, что власти России не собираются полностью запрещать и блокировать Telegram.

