1 апреля в России полностью заблокируют телеграм Об этом написали РБК и The Bell. Роскомнадзор сообщил, что ему «добавить нечего»

Telegram полностью заблокируют в России 1 апреля, сообщают РБК и The Bell со ссылкой на источники. Ранее эту же дату называл близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

Собеседники РБК, близкие к Кремлю, назвали решение о блокировке окончательным. Источник The Bell в одном из операторов «большой четверки» сообщил, что им рассказали о «предварительном решении» заблокировать телеграм с 1 апреля.

«За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая — с 1 апреля будет полная блокировка», — добавил он.

Другой собеседник The Bell рассказал, что операторы уже получили письмо с требованием не противодействовать блокировкам. Такую же просьбу, утверждают журналисты, операторы получили перед началом замедления YouTube.

По данным Baza, блокировка будет действовать «на территории всей России». В статье РБК говорится, что к апрелю Telegram будет работать только на фронте. Военные РФ используют мессенджер для координации в зоне боевых действий, несмотря на то, что Кремль отказывается в это верить, а ФСБ предупреждает об угрозах перехвата данных украинскими спецслужбами.

По какому сценарию будут блокировать Telegram, пока неясно. Источники РБК объясняют решение о блокировке тем, что «в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий».

Ранее стало известно, что в отношении основателя Telegram Павла Дурова проводится проверка по делу о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Публикации об этом одновременно выпустили провластные «Российская газета» и «Комсомольская правда». Они написали, что мессенджер используется для совершения преступлений. Дуров сообщил, что в России на него завели дело по террористической статье. Он связал его с попытками властей придумать повод для блокировки телеграма.

Baza утверждала, что Роскомнадзор приступит к «тотальной блокировке мессенджера» по аналогии с Instagram и Facebook. Эти соцсети принадлежат компании Meta, которая была признана в России «экстремистской». The Bell отмечает, что «экстремистский» сценарий будет худшим вариантом для пользователей, поскольку он, среди прочего, исключит монетизацию в России.

Роскомнадзор заявил, что ему «нечего добавить к ранее опубликованной информации». Ранее ведомство сообщало, что будет ограничивать телеграм до тех пор, пока он не начнет исполнять законы РФ.