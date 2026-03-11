Песков: «Мы не работаем с вражескими соцсетями. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить?» (правильно: в Max)

Россия теряет инструменты для своей пропаганды в мире, потому что имеет дело с «вражескими соцсетями», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку], — сказал представитель Кремля на конференции „Современные медиа: технологии, смыслы, кадры“ в Высшей школе экономики (ВШЭ). — Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше».

По словам Пескова, в этой ситуации разработчики «национального мессенджера» Мах должны обогнать прочих конкурентов в СНГ.

«Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — цитирует его слова ТАСС.

Власти России на фоне активного продвижения «национального мессенджера» Max ограничивают работу других сервисов — вотсапа, телеграма, фейсбука, инстаграма, ютьюба.

РБК и The Bell со ссылкой на источники писали, что в начале апреля в России планируют окончательно заблокировать Telegram. Этот мессенджер остается одним из основных средств связи для российских военных на фронте в Украине. В середине февраля министр цифрового развития России Максут Шадаев говорил, что пока власти не планируют ограничивать работу Telegram на фронте. Источники РБК подтверждали, что после полной блокировки в России мессенджер продолжит работу в зоне боевых действий.