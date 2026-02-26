Перейти к материалам
В России идет кампания против Telegram — ее частью стало «террористическое» дело против Павла Дурова. Дойдет ли до наказания пользователей?

Российские власти в феврале 2026 года продолжили системно давить на мессенджер Telegram. Сначала к неработающим звонкам добавились проблемы с загрузкой фото- и видеоматериалов (причем преодолеть это порой не получается даже с VPN), затем Павел Дуров заявил, что в России на него завели дело о «содействии терроризму», и усилились слухи о скорой полной блокировке. Как устроено новое «замедление» телеграма? Зачем государству нужна полная блокировка мессенджера? Перейдет ли Павел Дуров от заявлений к активному противостоянию с Кремлем? И что будет с пользователями — начнут ли их наказывать за покупку Telegram Premium? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин говорит обо всем этом со специальным корреспондентом издания The Bell Марией Коломыченко.
