Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Помощь друга
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
В России идет кампания против Telegram — ее частью стало «террористическое» дело против Павла Дурова. Дойдет ли до наказания пользователей?
38 минут
17:08, 26 февраля 2026
Российские власти в феврале 2026 года продолжили системно давить на мессенджер Telegram. Сначала к неработающим звонкам
добавились
проблемы с загрузкой фото- и видеоматериалов (причем преодолеть это порой не получается даже с VPN), затем Павел Дуров
заявил
, что в России на него завели дело о «содействии терроризму», и
усилились
слухи о скорой полной блокировке. Как устроено новое «замедление» телеграма? Зачем государству нужна полная блокировка мессенджера? Перейдет ли Павел Дуров от заявлений к активному противостоянию с Кремлем? И что будет с пользователями — начнут ли их наказывать за покупку Telegram Premium? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин говорит обо всем этом со специальным корреспондентом издания The Bell Марией Коломыченко.
Подпишитесь
на ютьюб-канал «Медузы»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам