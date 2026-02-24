Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в России на него завели уголовное дело по статье о «содействии террористической деятельности» (официально российские следственные органы об этом не объявляли). «Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — написал Дуров. Поводом для его комментария стали публикации в «Российской газете» и «Комсомольской правде». Эти статьи очень похожи — и вышли они почти одновременно. Вот что написали о Дурове и телеграме российские пропагандисты.

«Российская газета»

Дуров пропагандировал анонимность и независимость от любых властей. Это привело в телеграм радикалов, наркоманов, убийц и террористов. В 2014 году туда пришли украинские неонацисты, потом — группы « ». Никаких блокировок — вот избранный Дуровым путь насилия и вседозволенности. В телеграме координировались протесты в Иране, в Гонконге, в других странах. В условиях он стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и «киевского режима».

Вот цифры сводок МВД и ФСБ: 153 тысячи преступлений с использованием телеграма с 2022 года. В их числе — теракт в «Крокусе», убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского. Дуров цинично игнорировал обращения Роскомнадзора. Но посмотрите на его лживость: как только его во Франции, сразу стал сотрудничать с ЕС. Россия терпела долго. Но теперь приняты меры. Это не атака на свободу, это государство защищает граждан от цифрового монстра, вышедшего из-под контроля.

«Комсомольская правда»

Каждый знает, что телеграм очень удобен. Но не каждый в курсе, что с его помощью убивают российских генералов, организуют нападения на школы, координируют боевиков. Дурова больше 10 лет пытались призвать к ответственности. Еще в 2018 году он заявлял, что готов исполнять закон, но обещания оказались лживыми: после в 2020 году он резко сменил риторику, а потом уехал из РФ.

В условиях СВО западные спецслужбы и несистемная оппозиция нарастили через телеграм информационное воздействие. Россиянам массово рассылают ролики против политики . Цель — протестное голосование и уличные акции. А еще в телеграме — пропаганда суицида, убийств и наркотиков.

Дуров создает себе образ «крутого парня», ему все равно, что от кибермошенничества страдают пенсионеры и дети. А вот после ареста во Франции он стал сотрудничать с властями. Двойные стандарты «крутого парня»! Чтобы защитить граждан и государство, было принято решение ограничить мессенджер. Положительный результат был моментальным — количество преступлений уменьшилось .