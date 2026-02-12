Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

В России начался новый этап «замедления» телеграма: сообщения о неработоспособности сервиса приходят со всей страны. Чтобы понять, что на самом деле происходит, 10 февраля — в день, когда жалобы были самыми массовыми, — мы попросили вас, читателей «Медузы», рассказать о своем опыте. Мы получили сотни ответов, спасибо вам! Вот основные выводы, которые мы смогли сделать благодаря вашим ответам.

Блокировка затронула все регионы России. В некоторых это давно не новость

Мы специально попросили написать даже тех, у кого мессенджер еще работает. Такие ответы тоже приходили, но не очень часто. В основном, в группу «все работает» попали москвичи и жители центральных регионов России. Иногда — пользователи отдельных частных региональных провайдеров.

Стоит подчеркнуть: мы получили по несколько писем отовсюду и, пожалуй, нет ни одного региона, где бы у всех все работало. Сбой коснулся каждого или почти каждого, но иногда он был непродолжительным.

Уже первые часы блокировки привели к тому, что у многих встала работа. Нарушилась связь с близкими и друзьями. Стало невозможно общаться в группах по интересам. В ваших письмах по этому поводу превалируют два ощущения: злость и растерянность.

Читатели из целого ряда регионов отметили, что блокировка и «замедление» у них происходят уже на протяжении нескольких недель или даже месяцев. Такие ответы мы получили, например, из Дагестана, Чувашии, Забайкальского края, Якутии. Один читатель сформулировал ситуацию так: блокировку сейчас испытала западная часть России, в восточной части это происходит давно.

Самая большая группа читателей описывала блокировку одними и теми же словами: «мучительно медленно», «медленная загрузка всего», «снизилась скорость». Часто писали, что «не работает ничего», «полностью перестал работать».

У подавляющего большинства очень медленно загружались или не загружались вовсе картинки, гифки, стикеры, видео, «кружочки», голосовые сообщения, файлы. Так как власти заблокировали и сайт телеграма, у многих не скачивался и не обновлялся клиент мессенджера.

Десятки читателей написали о проблемах с отправкой сообщений. Другие писали, что телеграм «работает», а затем ставили «но» и перечисляли все те же проблемы с замедлением — за исключением разве что текстовых сообщений.

Главная надежда — VPN. Многие его уже давно используют

Заметная часть читателей «Медузы» используют дополнительные методы обхода блокировок и помогают сделать то же самое своим близким.

Десятки писем свидетельствуют: за четыре года военной цензуры миллионы россиян сильно повысили свою техническую грамотность. Кто-то устанавливает собственные серверы VPN, кто-то — задействует прокси. Сразу несколько читателей написали о том, что хорошо справляется система Zapret с дополнительными настройками.

Перейти на VPN, если телеграм окончательно заблокируют, планирует подавляющее большинство читателей «Медузы», приславших ответы. От VPN ждут решения проблем с любыми блокировками.

Многие люди пишут, что еще до «замедления» телеграма их VPN сломался или перестал работать. Несколько человек наблюдали парадоксальную ситуацию: телеграм без VPN работал, хотя и очень медленно, а с VPN — нет.

К самой перспективе ходить в интернет исключительно под VPN у читателей «Медузы» отношение смешанное. Общая реакция — фрустрация. Многих раздражает необходимость перебирать сервисы, искать надежный (а значит платный) сервис. Часто звучит слово «неприятно» — в том числе от тех читателей, которые пока VPN не использовали именно потому, что в телеграме он был не нужен.

Было бы супер, если бы еще был вопрос, какие эмоции это вызывает. У меня — огромное раздражение, злость и разочарование. Очень сильные эмоции. Так вот нагло просто выключать сервисы! Сам факт этих ограничений сильно бьет эмоционально, но [ощущаются] и последствия блокировок, из-за которых встает работа, отключаешься от близких. Важный рабочий момент, [когда] надо как можно быстрее ответить — но ты копаешься, [чтобы понять] какой из VPN работает сегодня, и в конце дня выделяешь время на перебор VPN и другие способы обхода блокировок. Боже, сохрани нам свободу!

Альтернативы телеграму не видно. Некоторые готовы вернуться к смскам

Ответы читателей «Медузы» подтверждают — телеграм играет огромную роль в жизни россиян. Чуть ли не в каждом пятом письме есть фразы вроде «через телеграм проходит вся жизнь», «вся жизнь в телеграме», «в телеграме все», «использую абсолютно для всего».

И это не говоря о том, что у многих на телеграм завязана работа, и хорошей замены мессенджеру для рабочих процессов нет.

Чаще других альтернатив упоминаются Signal и iMessage. Некоторые говорят, что придется перейти для общения с близкими в VK или даже снова использовать смски.

Очень многие читатели никуда не хотят переходить и надеются, что либо ситуация разрешится сама собой, либо появятся надежные способы обхода блокировки, которые позволят продолжить использовать мессенджер. «Телеграм, но теперь с VPN», «буду страдать, но останусь в телеграме» — это популярные ответы на вопрос об альтернативах.

Иногда в письмах вспоминают о том, что в 2018 году властям не удалось заблокировать телеграм — может быть, и теперь не получится.

Почти никто не хочет устанавливать мессенджер Max. Многие — из принципа

Нежелание использовать национальный мессенджер выглядит как по-настоящему массовое, народное сопротивление, способ обозначить границы частной жизни, особенно среди россиян.

Из ответов понятно, что такая реакция часто продиктована не столько нелюбовью к самому Max, сколько неприятием вмешательства в личную жизнь и агрессивным принуждением. Кому-то Max приходится установить «по работе» — и в этом случае обычно покупают отдельный телефон.

Max «не устанавливают принципиально», подчеркивают, что «не установят по доброй воле», подчеркивают, что не скачают, даже если будут гнать туда преподаватели. В целом Max вызывает исключительно негативные эмоции. Его активно ругают и обзывают (самое мягкое — это прозвище ).

Некоторые читатели пишут, что они, может быть, и перешли бы на Max, но там точно не будет многих знакомых, которые принципиально не хотят устанавливать мессенджер.

Все пишут, что в России применили новый способ блокировки ютьюба, инстаграма и вотсапа Из-за «замедления» телеграма Роскомнадзору якобы не хватает мощностей. Рассказываем все, что об этом известно

