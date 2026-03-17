Уровень блокировки Telegram в России достиг 80%

Доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Merilo.

Начиная с выходных 14–15 марта скорость работы Telegram значительно снизилась, отмечает издание. Если ранее в мессенджере с перебоями загружались фото и видео, то теперь с задержкой отправляются и текстовые сообщения.

Доля неудачных запросов отличается от региона к региону, что эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают с особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика. По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасии Биджеловой: «Оборудование для фильтрации трафика настраивают у провайдеров постепенно и с разной скоростью: где-то системы уже работают на полную мощность, а где-то находятся в стадии тестирования».

Технически отключить Telegram на 100% очень сложно из-за архитектуры, считает она, но «вполне реально довести ситуацию до состояния, когда пользоваться им станет невозможно».

РБК и The Bell со ссылкой на источники писали, что в начале апреля в России планируют окончательно заблокировать телеграм. С начала марта в РФ начало расти количество жалоб на работу телеграма, а 14-15 марта мессенджер перестал работать у очень многих пользователей, что позволило говорить о начале блокировки.