На блокировках Telegram и WhatsApp зарабатывают генерал ФСБ и его сын Они связаны с компанией, которая поставляет оборудование для фильтрации трафика и слежки за пользователями, выяснил расследователь Андрей Захаров

В холдинге, который поставляет оборудование для фильтрации трафика российских пользователей (и слежки за ними), работает сын высокопоставленного руководителя ФСБ — и, вероятно, у него даже есть доля в этом поставщике, выяснил расследователь Андрей Захаров.

Речь идет о компании «Икс Холдинг», структуры которой занимаются поставками оборудования для комплексов ТСПУ — это технические средства противодействия угрозам, которые по закону должны быть установлены в сетях всех операторов связи. Через ТСПУ Роскомнадзор управляет трафиком. При этом у самих операторов доступа к ТСПУ нет, и повлиять на то, что происходит внутри, они не могут — то есть для них это по сути «черный ящик». У ТСПУ есть программная часть (ее поставками занимаются структуры «Ростелекома») и «железо», которое поставляет компания Yadro, входящая в «Икс Холдинг».

Должность замдиректора «Икс Холдинга» занимает 29-летний Борис Королев — сын первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. В руководство «Икс Холдинга» Борис Королев, как выяснил Захаров по данным из утечек, вошел в сентябре 2023 года, когда ему было 27 лет. На тот момент выручка компании составляла более 163 миллиардов рублей, а в 2024 году она превысила 260 миллиардов рублей.

Компания «Икс Холдинг» была основана технологическим предпринимателем (и профессиональным киберспортсменом) Антоном Черепенниковым и много лет принадлежала ему. Но на рынке Черепенникова, как рассказывает Захаров, всегда считали номинальным владельцем — а настоящим бенефициаром холдинга называли миллиардера Алишера Усманова.

В июле 2023 года Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет. Его смерть, как отмечает Захаров, «породила конспирологические теории». Но скорее всего, считает журналист, Черепенников умер от передозировки ксеноном. Владелец «Икс Холдинга» увлекался ксенонотерапией — процедурами, во время которых пациент дышит смесью кислорода и ксенона.

После смерти Черепенникова акции холдинга распределили среди входящих в него компаний. В частности, их получила компания «Гарда», 20% которой принадлежали Борису Королеву. Отчетность «Икс Холдинга» (при том, что он входит в тройку крупнейших IT-компаний России) закрыта, и проверить актуальность его владения долей невозможно. Захаров позвонил по номеру Королева (в том числе в мессенджере Max), но тот не ответил.

При этом доля Бориса Королева в «Икс Холдинге» — это «в конечном счете тоже актив его отца», считает Захаров, основываясь на том, что Королев-старший записывал на сына имущество на сотни миллионов рублей. В 2014 году на 18-летнего Бориса Королева были оформлены апартаменты в центре Петербурга, а спустя год — коттедж в подмосковном поселке «Лесная бухта».

Кроме того, на 26-летнюю племянницу Королева записаны 200-метровые апартаменты в Москве. Стоимость этих объектов журналисты оценивают примерно в 300 миллионов рублей. Также у семьи Королевых есть автопарк из автомобилей Porsche и Mercedes примерно на 30 миллионов рублей. Захаров отмечает, что легальных источников дохода на момент покупки всех этих активов у Королевых не было.

Прибыль Королевых от блокировок, как отмечает Захаров, оценить сложно, поскольку государство скрывает эту информацию, но на установку ТСПУ, по открытым данным, было выделено не менее 80 миллиардов рублей.

