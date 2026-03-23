В Москве из-за блокировок интернета возникли перебои в работе общественных туалетов
В Москве наблюдаются проблемы в работе общественных туалетов — из-за блокировок интернета в них не проходит оплата, сообщает издание «Подъем».
В компании «ОРК», обслуживающей туалеты, рассказали, что с перебоями сталкиваются лишь «некоторое количество моделей, которые находятся ближе к центру».
Однако в момент полной блокировки не поможет даже оплата наличными. «Иногда бывает такое, что настолько глушат, что объект не может провести никакую оплату. У нас же связь с серверами тоже через интернет», — рассказал представитель организации.
По его словам, сейчас обслуживающая компания договаривается, чтобы «занестись» в «белые списки» — список ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета.
В Москве в начале марта в центре и других районах города перестал работать мобильный интернет, а в некоторых случаях и сотовая связь. 13 марта СМИ сообщили, что в Москве заработали «белые списки» сайтов, доступ к которым должен осуществляться и при ограничении мобильного интернета. При этом многие пользователи в Москве жаловались на то, что им недоступны и сайты, которые включены в «белые списки».