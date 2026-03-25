Новые данные о доступности телеграма в России: он фактически заблокирован

Роскомнадзор продолжает замедлять работу телеграма, свидетельствуют данные международного исследовательского проекта .

Согласно тестам на утро 25 марта, уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки мессенджера, достигает 74%.

Максимальное число аномалий (1317) было зафиксировано в воскресенье, 22 марта. Как отмечает «Агентство», такой уровень (78%) сопоставим с блокировкой Signal и WhatsApp, где доля аномалий в выходные была от 87%.

Сервис Downdetector зафиксировал всплеск жалоб на работу телеграма после полуночи 25 марта.

Однако российский сервис «сбой.рф» продолжает демонстрировать снижение проблем в работе телеграма после резкого скачка 20 марта — тогда было подано 13,8 тысяч жалоб на недоступность мессенджера. За 25 марта пока поступила 541 жалоба.

Российский Forbes 19 марта сообщал со ссылкой на источники, что Роскомнадзор перестал справляться с блокировками ресурсов — оборудование у операторов перегружено. В Роскомнадзоре заявили, что информация о нехватке мощностей для блокировок в сети не соответствует действительности.