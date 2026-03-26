Война 1492-й день. Украине нужны полмиллиарда евро на ремонт защитной арки над Чернобыльской АЭС, поврежденной ударом российского дрона
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом э фире рассказывает о российско-украинской войне. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Украина
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля 2025 года в результате атаки российского дрона, будет стоить 500 миллионов евро. Ремонтные работы, сообщается на сайте ЕБРР, необходимо провести до 2030 года.
Если ремонт не произвести в срок, то это поставит под угрозу «проектный срок службы защитной конструкции, подорвет многолетние международные инвестиции и создаст риски для окружающей среды и безопасности».
В результате удара российского беспилотника 14 февраля был поврежден так называемый Новый безопасный конфайнмент (НБК) — защитная арка над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Это сооружение, на возведение которого, как напоминает Financial Times, было потрачено около полутора миллиардов евро, ввели в эксплуатацию в 2019 году. «Проектировщики НБК рассчитывали, что он прослужит 100 лет. Чего не смогли предвидеть, так это масштабной войны, не говоря уже об ударе беспилотника в феврале 2025 года», — отмечается в публикации.
Удар дрона привел к тому, что Новый безопасный конфайнмент утратил герметичность, была нарушена система вентиляции, которая должна была поддерживать влажность воздуха ниже 40% и, таким образом, замедлять коррозию металлических конструкций защитного сооружения. Без ремонта вентиляционной системы, рассказал глава департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр, коррозия на арке начнется уже к концу десятилетия.
Поврежденная часть арки на данный момент закрыта защитным экраном, который не дает попасть внутрь осадкам — эту часть работ завершили в октябре. На втором этапе, рассказал FT гендиректор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов, планируется заделать небольшие отверстия в арке и восстановить часть защитной мембраны сооружения. Работы, по его словам, должны быть выполнены до конца 2026 года. Их стоимость Тараканов оценил в 10-15 миллионов евро, которые планируется привлечь от доноров.
Полное восстановление защитного сооружения Тараканов назвал «задачей исключительной сложности». Когда планируется начать этот этап, он уточнять не стал.
Украинские СМИ, в том числе NV и Liga.net, отмечают, что новая оценка ЕБРР затрат на ремонт значительно превышает предыдущие. В мае 2025 года Минфин Украины заявлял, что восстановление защитной арки ЧАЭС обойдется в 100 миллионов евро.
26 апреля 2026 года будет отмечаться 40-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.
Война в фотографиях. Славянск
Из-за приближения линии фронта в Славянске решили эвакуировать животных из местного зоопарка. Как сообщили в городской военной администрации, их вывезут в Полтавскую область. Всего планируется эвакуировать около 200 животных, в том числе лошадей, овец, ослов и павлинов.
Война глазами читателей «Медузы»
Марина. Эта война забрала у меня практически все. Мое будущее, будущее моих детей, семью. Самое страшное для меня — она забрала прошлое. То прошлое, которое было у меня, — его нет. Нет. Мне страшно смотреть вперед, и больно оглядываться назад. Все в прошлом — ложь. В будущем — мрак. Я бежала из России и вывезла детей. Я счастливица, но почему-то радости нет. Мне больно и неловко общаться с украинцами, как и им со мной, и страшно общаться с соотечественниками. Зараженных зомби среди них полно и в эмиграции. Я полностью потеряна и сил все меньше. Будь проклят Путин и все его окружение.