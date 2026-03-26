Война 1492-й день. Украине нужны полмиллиарда евро на ремонт защитной арки над Чернобыльской АЭС, поврежденной ударом российского дрона

Саркофаг над реактором Чернобыльской АЭС. 6 марта 2026 года Matteo Placucci / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля 2025 года в результате атаки российского дрона, будет стоить 500 миллионов евро. Ремонтные работы, сообщается на сайте ЕБРР, необходимо провести до 2030 года.

Если ремонт не произвести в срок, то это поставит под угрозу «проектный срок службы защитной конструкции, подорвет многолетние международные инвестиции и создаст риски для окружающей среды и безопасности».

В результате удара российского беспилотника 14 февраля был поврежден так называемый Новый безопасный конфайнмент (НБК) — защитная арка над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Это сооружение, на возведение которого, как напоминает Financial Times, было потрачено около полутора миллиардов евро, ввели в эксплуатацию в 2019 году. «Проектировщики НБК рассчитывали, что он прослужит 100 лет. Чего не смогли предвидеть, так это масштабной войны, не говоря уже об ударе беспилотника в феврале 2025 года», — отмечается в публикации.

Удар дрона привел к тому, что Новый безопасный конфайнмент утратил герметичность, была нарушена система вентиляции, которая должна была поддерживать влажность воздуха ниже 40% и, таким образом, замедлять коррозию металлических конструкций защитного сооружения. Без ремонта вентиляционной системы, рассказал глава департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр, коррозия на арке начнется уже к концу десятилетия.

Поврежденная часть арки на данный момент закрыта защитным экраном, который не дает попасть внутрь осадкам — эту часть работ завершили в октябре. На втором этапе, рассказал FT гендиректор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов, планируется заделать небольшие отверстия в арке и восстановить часть защитной мембраны сооружения. Работы, по его словам, должны быть выполнены до конца 2026 года. Их стоимость Тараканов оценил в 10-15 миллионов евро, которые планируется привлечь от доноров.

Полное восстановление защитного сооружения Тараканов назвал «задачей исключительной сложности». Когда планируется начать этот этап, он уточнять не стал.

Украинские СМИ, в том числе NV и Liga.net, отмечают, что новая оценка ЕБРР затрат на ремонт значительно превышает предыдущие. В мае 2025 года Минфин Украины заявлял, что восстановление защитной арки ЧАЭС обойдется в 100 миллионов евро.

26 апреля 2026 года будет отмечаться 40-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.

Война в фотографиях. Славянск

Из-за приближения линии фронта в Славянске решили эвакуировать животных из местного зоопарка. Как сообщили в городской военной администрации, их вывезут в Полтавскую область. Всего планируется эвакуировать около 200 животных, в том числе лошадей, овец, ослов и павлинов.

Jose Colon / Anadolu / Getty Images Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Марина. Эта война забрала у меня практически все. Мое будущее, будущее моих детей, семью. Самое страшное для меня — она забрала прошлое. То прошлое, которое было у меня, — его нет. Нет. Мне страшно смотреть вперед, и больно оглядываться назад. Все в прошлом — ложь. В будущем — мрак. Я бежала из России и вывезла детей. Я счастливица, но почему-то радости нет. Мне больно и неловко общаться с украинцами, как и им со мной, и страшно общаться с соотечественниками. Зараженных зомби среди них полно и в эмиграции. Я полностью потеряна и сил все меньше. Будь проклят Путин и все его окружение.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Война 1491-й день. ВСУ атакуют Россию на Балтике: поврежден корабль на судоверфи в Выборге, в порту Усть-Луги сильный пожар. Украинские дроны упали в Латвии и Эстонии