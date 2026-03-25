Война 1491-й день. ВСУ атакуют Россию на Балтике: поврежден корабль на судоверфи в Выборге, в порту Усть-Луги сильный пожар. Украинские дроны упали в Латвии и Эстонии

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. По утверждению губернатора региона Александра Дрозденко, над областью в ночь на 25 марта были уничтожены 56 дронов.

Одной из целей атаки был порт Усть-Луга — ключевой для экспорта на Балтике: через него проходят сырая нефть и нефтепродукты, а также уголь, железная руда, удобрения, жидкие химикаты. В 2025 году его грузооборот составил 130,5 миллиона тонн. В феврале порт отгружал около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Это вторая крупная атака за три дня на российскую инфраструктуру на Балтике — 23 марта под удар попал порт в городе Приморск, из-за чего там надолго остановились операции по отгрузке.

Из-за попадания дрона в порту начался сильный пожар. О пострадавших не сообщалось. Генштаб ВСУ позже заявил, что повреждения получили резервуарный парк и устройства для налива нефти и нефтепродуктов.

«Указанный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от продажи которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины», — объяснили в Генштабе выбор цели для атаки.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что атаковали верфь Выборгского судостроительного завода, в результате чего был поврежден один из кораблей. Власти РФ официально это не комментировали, но фото последствий распространились в том числе в российских Z-пабликах. По данным «Военного осведомителя», повреждения получил сторожевой ледокол проекта 23550 («Ермак») — он дал крен и столкнулся надстройкой с соседним судном.

В Выборге беспилотник повредил жилой дом, сообщил губернатор Дрозденко, не уточнив подробностей. Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев пишет, что это памятник культурного наследия регионального значения, который находится напротив здания пограничного управления ФСБ по региону.

Два дрона, летевших в Ленинградскую область, упали на территории стран Балтии — один в Латвии, один в Эстонии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил, что упавший беспилотник был частью «скоординированной Украиной операции против объектов в России».

Еще один «неопознанный летательный аппарат» вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси, он «совершил небольшой поворот и улетел в сторону России», сообщили латвийские военные.

В Эстонии дрон повредил трубу электростанции в Нарве. Власти не стали уточнять, чей это был беспилотник, лишь подчеркнув, что он попал в эстонское воздушное пространство «со стороны России».

Ранее на этой неделе беспилотники уже падали в Литве и Латвии. В российских провоенных пабликах на этом фоне начали распространяться предположения, что маршрут дронов ВСУ, атакующих Ленинградскую область, планово проходит над территорией этих стран с негласного согласия их властей. Независимых подтверждений этому нет.

Война в фотографиях. Краматорск

Жители Краматорска в очереди за раздачей продуктов. Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images

Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images Раздача одежды для жителей других городов Донбасса, которые ранее были вынуждены экстренно эвакуироваться в Краматорск Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images

Эвакуационные автобусы в Краматорске. Сейчас эвакуация из города, находящегося на расстоянии 15 километров от линии фронта, является добровольной. Власти анонсировали, что с апреля эвакуация семей с детьми будет обязательной. Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images

Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Тамбов). Сегодня в вуз пришел проректор регионального университета для агитации, [чтобы убедить] подписать контракт и «сделать нам прививку патриотизма». Это была моя первая встреча, возможно, поэтому она меня так шокировала. Из его рассказа можно было сделать вывод, что наша армия самая светлая, самая чистая и самая грандиозная. Но этот человек не рассказал про «обнуления», не рассказал, что происходит за желание разорвать контракт, не рассказал про пытки, инициаторами которых становятся российские военные. «У нас этого нет, это делают они». Только они. А что делаем мы? На этот вопрос никто не ответил.

Нас не заставляли, но нам пытались доказать, что контракт — это не легальное разрешение на убийства, а контракт, открывающий большие возможности, хорошие зарплаты, дело всей жизни. «Контракт заточен на молодежь» — эта фраза звучала в конце встречи.

Из встречи можно было сделать вывод, что в России прогрессирует и развивается идея, что контракты для молодых. «Люди старше 40 необучаемы». Только молодежь может освоить сборку и управление БПЛА, только молодежь обладает гибкостью и другими навыками, которыми не обладают взрослые. Эта [идея] прослеживается во многих вузах, она разрастается до уровня идеологии. Но каждый сидящий в аудитории понимал, что подписанный контракт — это суицид.

Наше государство не хочет квалифицированных молодых специалистов, наше государство хочет убийц и смерти молодых людей, на которую эти молодые пойдут сами.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1490-й день. Киев готовится к новому этапу: переговоры не приносят результатов, США не хотят помогать, ЕС «стратегически непрогнозируем», пишет «Украинская правда»

О чем мы писали накануне

Война 1490-й день. Киев готовится к новому этапу: переговоры не приносят результатов, США не хотят помогать, ЕС «стратегически непрогнозируем», пишет «Украинская правда»

«Медуза»