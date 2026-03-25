В Латвию и Эстонию залетели дроны. По предварительным данным, беспилотники были украинскими

На территории Латвии и Эстонии в ночь на 25 марта упали дроны. Власти обеих стран сообщили, что беспилотники прилетели со стороны России.

В Латвии дрон упал и взорвался на территории Краславского края. Жертв среди гражданского населения нет, гражданской инфраструктуре ущерб не нанесен, цитирует Delfi заявление Национальных вооруженных сил Латвии.

Еще один «неопознанный летательный аппарат», сообщили латвийские военные, вошел в воздушное пространство страны из Беларуси, «совершил небольшой поворот и улетел в сторону России».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что в связи с инцидентом он прервал свой рабочий визит в Украину и возвращается назад.

В Эстонии в ночь на 25 марта дрон врезался в трубу Аувереской электростанции. Энергетическая компания Enefit Power сообщила, что электростанция не получила непосредственных повреждений и инцидент не оказывает существенного влияния на энергосистему Эстонии.

В понедельник, 23 марта, дрон упал на территории Литвы, не причинив ущерба. Власти Литвы сообщили, что, по имеющимся данным, это был один из украинских беспилотников, участвовавших в ударе по Ленинградской области, который подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбился с курса.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, комментируя падение дрона в Краславском крае, заявила в среду в программе «900 секунд» на телеканале TV3, что «беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским». «Как и в Литве. Могу подтвердить, что подобный инцидент произошел в Эстонии», — сказала Силиня.

Украинские военные в ночь на 23 марта и в ночь на 25 марта атаковали дронами Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что в ночь на понедельник над областью было сбито более 70 дронов, в ночь на среду — более 50 дронов. 23 марта был, в числе прочего, атакован порт Приморск, где загорелись резервуары с нефтью, 25 марта — порт Усть-Луга, где также начался пожар.

